27 yaşından sonra evlenene çeyiz yardımı yok

Hükümetin açıkladığı Eylem Planına göre evlenmek isteyenlere verilecek olan çeyiz yardımı için 27 yaş sınırı getirildi. Düzenleme ile bankada hesap açtırıp üç yıl para biriktirenlere, devlet 5 bin liraya kadar çeyiz yardımı yapacak.

Hükümetin açıkladığı, 27 yaşına kadar evlenmek isteyenlere verilecek olan çeyiz yardımı düzenlemesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, en fazla 24 yaşında henüz evlenmemiş gençlerle, 18 yaş altında çocuğu olan aileler çeyiz hesabı açtırmak için bankalara başvurabilecek. Çeyiz hesabında aylık ya da 3 aylık periyodlarla en az 3 yıl düzenli ödeme yapan hesap sahiplerine devlet, sözleşmede yer alan sürenin sonunda en fazla 5 bin TL’lik katkıda bulunacak.

Hükümetin 2016 Eylem Planı kapsamında bir haftada hayata geçirmeyi planladığı esnaf, çiftçi ve gençlere yönelik eylemlere ilişkin 4 kararname ve 1 yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlk evlilik 27 yaşından önce olmalı

Hesap sahibinin, devlet katkısına hak kazanması için 27 yaşını doldurmadan önce ilk evliliğini yapması ve evlenmeden önce asgari 3 yıl boyunca çeyiz hesabına 100 ile bin TL arasında düzenli ödeme gerçekleştirmesi, ödeme planını aksatmaması gerekecek. Aylık planda ödemelerin 3 kereden fazla aksaması halinde devlet katkısı kesilecek. Katkı almaya hak kazanan vatandaşlar, evlilik belgelerini evlendikten sonra en fazla 6 ay içinde bankaya teslim etmek durumunda olacak.

Velisi hesap açabiliyor

Vatandaşların bankalara yapacakları bireysel başvurularla açılacak çeyiz hesaplarına, belli şartlar sağlandıktan sonra devlet en fazla 5 bin TL katkı yapacak. Yönetmelikteki bazı düzenlemeler şöyle:

Ortak çeyiz hesabı açılamayacak, bir kişi birden fazla hesap açamayacak. Hesap bankalar arasında taşınamayacak. 18 yaşından küçük çocuklar için veli veya vasisi tarafından da hesap açılabilecek. Hesabı açan kişi bir defaya mahsus olmak üzere hesabına 15 bin TL’ye kadar para yatırabilecek. Çeyiz hesabına ödemeler aylık ya da 3 aylık düzenli yapılacak. Düzenli aylık ödemelerin alt sınırı 100 TL, üst sınırı ise 1000 TL olacak. Katılımcı aylık ödeme planını seçerse, bir dönem içinde üç defadan; 3 aylık ödeme planını seçerse de bir defadan daha fazla ödemesini aksatamayacak. Katılımcının devlet katkısına hak kazanması için 27 yaşını doldurmadan önce ilk evliliğini yapması ve evlilik tarihinden önce asgari 3 yıl boyunca çeyiz hesabına düzenli ödeme yapması, ödeme planını aksatmaması gerekecek.

Üst sınır 5 bin TL

Devlet katkısı ödemesi evlilik tarihindeki birikim tutarının yüzde 20’sini ve azami 5 bin TL’yi geçmeyecek. Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 36 ila 47 ay olanlar için ödenek tutar 4 bin TL’yi; 48-59 ay arası olanlar için 4 bin 500 TL’yi; 60 ay ve üzeri olanlar için ise 5 bin TL’yi geçemeyecek. Devlet katkısı, bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak.