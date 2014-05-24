27 yaşındaki imam, 77 yaşındaki adamı hastanelik etti

Yozgat'ın Sorgun İlçesi’ne bağlı Boğazcumafakılı Köyü camisi imamı 27 yaşındaki M.T., vakit namazlarına zamanında gelmediği için kendisini şikayet ettiğini öne sürdüğü 77 yaşındaki Sabri Yiğit’i cami içerisinde tekme tokat döverek hastanelik etti.

Sorgun ilçesinde cuma hutbesi sırasında kavga ettiği imam tarafından darbedildiği öne sürülen kişi, hastaneye kaldırıldı.

Olay bugün cuma namazı sırasında Sorgun’a bağlı Boğazcumafakılı Köyü Camisi’nde meydana geldi.

Cuma namazını sırasında mimbere çıkan Sorgun İlçe Müftülüğü kadrosundaki imam M.T., "Vakit namazlarına zamanında gelmediğim için beni şikayet ediyorlarmış, kimse erkekse ayağa kalksın" diyerek, cübbesini çıkarıp cemaat içindeki kendisinden 50 yaş büyük Sabri Yiğit’i tekme tokat dövmeye başladı.

Araya giren cemaat yerde kanlar içinde kalan Sabri Yiğit’i Sorgun Devlet Hastanesine götürdü.



'Şikayet etmedim dedim ama, dövmeye başladı'



Sorgun Devlet Hastanesi’nde ayakta tedavi gördükten sonra taburcu edilen Sabri Yiğit olayı şöyle anlattı:

"İmam mimberdeydi. ’Beni şikayet ediyorlarmış’ diyerek bana bakarak konuştu. Ben de ’Seni ben şikayet etmedim’ dedim. Bana ’erkeksen dışarıya çık’ dediğinde ben de kendisine, ’Burası cami, meydan yeri değil’ diyerek çıkıştım. Bu sırada üzerindeki cübbeyi çıkartarak mimberden inen imam beni tekme tokat dövmeye başladı. Görüyorsunuz halimi elim yüzüm kanlar içinde. Dişlerim kırıldı."

Yiğit’i hastaneye getiren ve olay anında camide olan Ekrem Kılıç ise, imamın kendisini şikayet ettiğini öne sürdüğü Sabri Yiğit’e Cuma namazı öncesinde saldırarak dövdüğünü ve hastaneye getirdiklerini anlattı.

Sabri Yiğit’in oğlu Osman Yiğit ise, babasını kanlar içinde görünce çok şaşırdığını belirterek "77 yaşındaki bir adamı o şekilde görmek beni şoke etti. Allah’ın evinde böyle bir olayın yaşanması hiç doğru değil" diye konuştu.

Hastanede tedavi edilen Yiğit’in 2 dişinin kırıldığı ve dudağının yarıldığı belirtildi. Olay sonrası iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.