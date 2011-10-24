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Yaşam

2.7 üzerinde 101 artçı İSTANBUL (A.A)

24 Ekim 2011 02:51

-2.7 üzerinde 101 artçı İSTANBUL (A.A) - 23.10.2011 - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi verilerine göre, Van'da 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından 2.7'nin üzerinde 101 artçı sarsıntı meydana geldi.  Van'da 13.41'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Saat 23.16'ya kadar büyüklüğü 2.7'nin üzerinde toplam 101 artçı deprem meydana gelirken, bunlardan 20'si 4 ve üzeri, 4'ü de 5 ve üzerindeki artçı depremlerden oluştu. Ağrı, Bitlis ve Muş'ta da çok sayıda artçı sarsıntı oldu.

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