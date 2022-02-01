27 uluslararası basın örgütünden Sedef Kabaş çağrısı

Aralarında Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) ve Sınır Tanımayan Gazeteciler'in (RSF) de bulunduğu 27 uluslararası basın örgütü, 22 Ocak'ta "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Ortak açıklamada Kabaş'ın 14 Ocak'ta TELE 1'de yayımlanan televizyon programında bir Çerkez atasözünden alıntı yaparak Erdoğan'ı eleştirmesi üzerine 22 Ocak'ta gece yarısı polis baskınıyla evinde gözaltına alınıp tutuklandığına işaret edilerek Türkiye'ye "bağımsız medyaya yargı tacizine son verilmesi" çağrısı yapıldı.

Cumhurbaşkanına hakaret suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanununun (TCK) 299'uncu maddesinin, suçlu bulunması halinde sanık için bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası öngördüğünü hatırlatan kuruluşlar, Adalet Bakanı Abdullah Gül'ün Kabaş'ın ifade işlemleri sürerken yaptığı açıklamaların yargıyı etkilemeye teşebbüs anlamına geldiği ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) 6'ncı maddesiyle garanti altına alınan "adil yargılama hakkının" ihlal edildiği vurgusu yaptı.

AİHM kararına atıf

Açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Ekim 2021'de açıklanan kararında, TCK'da yer alan Cumhurbaşkanına hakaret suçunun ifade özgürlüğü ile uyumsuz olduğuna hükmettiğine işaret edildi.

Basın örgütleri, Kabaş'ın söz konusu ifadelerini yayınlayan TELE 1'e Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından soruşturma açıldığını ve yıllık reklam gelirinin yüzde 5'i oranında idari para cezası ve beş kez program durdurma cezası verildiğini, bu durumu eleştiren gazeteci Uğur Dündar'ın ifadeleri nedeniyle de kanala ek yüzde 3'lük idari para cezası verildiğini kaydetti. Açıklamada, Kabaş'ın tutukluluk kararını veren hakimin 2020'de Osman Kavala'nın tutukluluk kararını veren aynı hakim olduğunu ortaya çıkaran gazeteci Alican Uludağ'ın da sosyal medyada ölüm tehditleri aldığına dikkat çekildi.

Açıklamada "Sedef Kabaş'ın ve tüm tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması, Alican Uludağ'ın aldığı ölüm tehditleri hakkında tam kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi ve gazetecinin güvenliğinin ve korunmasının sağlanması, RTÜK'ün TELE 1'e verdiği yayın yasağı ve para cezalarının geri çekilmesi ve kurumun bağımsız yayın kuruluşlarına yönelik taraflı ve ayrımcu tutumuna son vermesi" talep edildi.

DW/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe