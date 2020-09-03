27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması finalistleri açıklandı

Pandemi şartlarına uygun olarak, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 14-20 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan 27. Uluslararası Adana altın Koza Film Festivali’nin beklenen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması finalistleri belli oldu.

Beş yapımın, yönetmenlerin ilk filmi olmalarıyla dikkatleri üzerine çektiği festivalde aynı zamanda, iki filmin dünya prömiyeri, bir diğerinin ise Türkiye prömiyeri gerçekleşecek.

Yaklaşık 40 filmin başvurduğu yarışmada, 10 film Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde yarışmaya hak kazandı.

İşte finalistlerin listesi:

Anıl Gelberi’nin yönettiği “Plaza”

Barış Hancıoğulları’nın yönettiği “Yeniden Leyla”

Ercan Kesal’ın yönettiği “Nasipse Adayız”

Fatih Özcan’ın yönettiği “Mavzer”

Faysal Soysal’ın yönettiği “Ceviz Ağacı”

Gökçin Dokumacı’nın yönettiği “Kuyudaki Taş”

Hacı Orman’ın yönettiği “Körleşme”

Leyla Yılmaz’ın yönettiği “Bilmemek”

Onur Ünlü’nün yönettiği “Topal Şükran’ın Maceraları”

Umut Evirgen’in yönettiği “Ben Bir Denizim”