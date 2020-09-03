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Kültür-Sanat

27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması finalistleri açıklandı

40 filmin başvurduğu yarışmada, 10 film Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde yarışmaya hak kazandı

03 Eylül 2020 14:24

Pandemi şartlarına uygun olarak, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 14-20 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan 27. Uluslararası Adana altın Koza Film Festivali’nin beklenen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması finalistleri belli oldu.

Beş yapımın, yönetmenlerin ilk filmi olmalarıyla dikkatleri üzerine çektiği festivalde aynı zamanda, iki filmin dünya prömiyeri, bir diğerinin ise Türkiye prömiyeri gerçekleşecek.

Yaklaşık 40 filmin başvurduğu yarışmada, 10 film Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde yarışmaya hak kazandı.

İşte finalistlerin listesi:

Anıl Gelberi’nin yönettiği “Plaza

Barış Hancıoğulları’nın yönettiği “Yeniden Leyla

Ercan Kesal’ın yönettiği “Nasipse Adayız

Fatih Özcan’ın yönettiği “Mavzer

Faysal Soysal’ın yönettiği “Ceviz Ağacı

Gökçin Dokumacı’nın yönettiği “Kuyudaki Taş

Hacı Orman’ın yönettiği “Körleşme

Leyla Yılmaz’ın yönettiği “Bilmemek

Onur Ünlü’nün yönettiği “Topal Şükran’ın Maceraları” 

Umut Evirgen’in yönettiği “Ben Bir Denizim”

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