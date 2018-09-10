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27 suç kaydı bulunan gaspçı tutuklandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK’te, dövdüğü kişinin 1070 lirasını gasbettiği öne sürülen İsa C

10 Eylül 2018 20:43

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK’te, dövdüğü kişinin 1070 lirasını gasbettiği öne sürülen İsa C. (36), yakalanarak, gözaltına alındı. Hakkında 27 suç kaydı bulunan İsa C., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün gece, Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı\'nda meydana geldi. T.E. (63), kaldırımda yürürken, İsa C.\'nin saldırısına uğradı. Dövülerek cebindeki 1070 lirası gasbedilen T.E., çevredekilerden yardım istedi. Yoldan geçenler, İsa C.\'yi yakalamak için peşinden koştu. Bu anlardaki kovalamaca, MOBESE kameralarına yansıyınca olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, İsa C.\'yi yakalayarak, gözaltına aldı. İsa C.\'nin yapılan üst aramasında, 1070 lira ele geçirildi. Aldığı darbeler sonucu yaralanan T.E. ise olay yerine çağrılan sağlık ekibince ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.
Hakkında \'kasten yaralama\', \'tehdit\', \'hakaret\', \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' ve \'yağma\' suçlarından 27 suç kaydı bulunan İsa C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İsa C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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