27 Nisan muhtırasını önceden biliyordum

T24 - Bir televizyon programında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 27 Nisan e-muhtırasını önceden bildiğini söyledi. “Ben TV ekranlarından öğrenmedim. Birkaç saat önce öğrendim. 2-3 saat öncesinden hızlı gelişmeler oldu. Bunu bir maharet olarak söylemedim, siyasi bir sonucu da olmadı” diyen Yıldız, kimden nasıl öğrendiği konusunda ise ayrıntılara girmedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hükümetin televizyondan öğrendiği yolunda tartışmaların yapıldığı 27 Nisan e-muhtırası’ndan önceden haberdar olduğunu söyledi. Yıldız, “Ben TV ekranlarından öğrenmedim. Birkaç saat önce öğrendim. 2-3 saat öncesinden hızlı gelişmeler oldu” dedi. Bakan Yıldız, kimden nasıl öğrendiği ile ilgili ise ayrıntılara girmekten kaçındı ve “Bir maharet olarak söylemedim, siyasi bir sonucu da olmadı” diye konuştu.

TV’den öğrenmedim

Yıldız, önceki akşam Kanal A’da Ömer Şahin’in sunduğu Görüş Farkı programında Türkiye’nin TV ekranlarından öğrendiği e-muhtıradan birkaç saat önce haberdar olduğunu yönünde ilginç bir açıklama yaptı. Konu ile ilgili detaylara girmekten kaçınan Yıldız, o dönemde henüz Cumhurbaşkanı seçilmeyen Abdullah Gül’ün en yakınındaki isimdi. TV programında konuşan Yıldız, “AK Parti’nin 27 Nisan’a verdiği cevap demokrasi tarihine geçen kırılma noktalarından birisiydi. Biz halkımıza güvendik. Doğru yaptıkça güçlendiğimizi gördük. Tedirginlik bize yakışmazdı” dedi.

Maharet değil

Yıldız, e-muhtarıyla ilgili gelişmeleri kimden öğrendiği ve sonrasında ne gibi olaylar yaşandığı ile ilgili olarak da ayrıca Hürriyet’in sorularını yanıtladı. Bu sözlerine özel anlam yüklenilmemesi gerektiğini kaydeden Yıldız, şöyle dedi: “Bu çok önemli birşey değil. Nasıl gazeteciler bir haberi yarım saat önceden öğrenip, diğerlerine atlatıyorlar. Ben de o anlamda kullandım. Bunu normal bir şey gibi anlattım. Bir maharet değil, ayrıca da sıradan bir durum.”

Yıldız, bu bilgiyi Tayyip Erdoğan ya da Abdullah Gül ile paylaşıp paylaşmadığı ve bununla ilgili politika geliştirip geliştirmedikleri sorusuna ise “Bunun arkasında bir olay, bir operasyon aramayın. Siyasi sonuçları olan bir şey değil. Ayrıca bir siyasetçi için bir saat önceden öğrenmek de maharet değil. Erken öğrenmiş sayılmam. Özel anlam yüklemeyin” yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu Başbakan’ı taklit ediyor

Yıldız programda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Deniz Baykal’ı karşılaştırarak, “Baykal’ın üslubu hırçındı. Kılıçdaroğlu ise daha sakin görünerek yakışıksız üslup kullanıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Başbakanımızı fazla taklit ediyor. Vatandaş taklitlere prim vermez” diye konuştu.

Halıda uyudum

Yıldız, yoğun bir çalışma temposu içinde olduğunu belirterek, “Bir arkadaşım ‘nerede dinleniyorsun?’ diye sordu. Dinlenebildiğim yer, sızabildiğim yerdir. Kitap okurken halının üzerinde yatıp, 3 saat sonra uyandırıldığımı biliyorum. Sızıp kaldığımız oldu” dedi.

Sakalımı kesmem

Yıldız, şehit cenazesi için gittiği memleketi Kayseri’de yumruklu saldırıya da değinerek, kendisine yönelik saldırının bireysel değil, organize olduğunu iddia etti. Yıldız, “Ben kısmen bilgiye, kısmen de sezgilerime dayanarak bunun bireysel bir hareket olmadığını düşünüyorum”dedi. Yıldız, kabinenin sakallı iki üyesinden biri olduğunun anımsatılması üzerine de “15 yılı aşkın süredir sakallıyım. Doğal olmak lazım. Kesmeyi düşünmedim. Enerji başlıklarıyla ilgili böyle bir problem görmüyorum” dedi.