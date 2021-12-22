27 mülki idare amiri birinci sınıfa yükseltildi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 27 vali yardımcısı, kaymakam, müfettiş, daire başkanı birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.
İçişleri Bakanlığınca 27 mülki idare amirinin birinci sınıf mülki idare amirine yükselmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Birinci sınıf mülki idare amiri olan kamu görevlileri şöyle:
Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin
Vize Kaymakamı Elif Canan Tuncer
Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit
Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç
Emet Kaymakamı Hasan Çiçek
Gaziantep Vali Yardımcısı Mutlu Almalı
Mülkiye Müfettişi İsmail Sündük
Mülkiye Müfettişi Savaş Konak
Kula Kaymakamı Kemal Duru
Diyarbakır Vali Yardımcısı Zerrin Çay Beşikçi
Belen Kaymakamı Hayrettin Baskın
Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İsmail Özkan
Çanakkale Vali Yardımcısı Abdullah Köklü
Eyyübiye Kaymakamı Kudret Kurnaz
Mülkiye Müfettişi Ramazan Kendüzler
Mülkiye Müfettişi Mehmet Nuri Çetin
19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek
Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Abdulselam Öztürk
Mülkiye Müfettişi Zafer Öz
Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy
Ortaca Kaymakamı Meral Uçar Arpa
Mülkiye Müfettişi Ergün Baysal
Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz
Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci
Tekirdağ Vali Yardımcısı Murat Eren
Mülkiye Müfettişi Bünyamin Kuş
Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel