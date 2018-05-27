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Spor

27 Mayıs Pazar DHA Spor Gündemi

(Özel) Yunus Mallı: "Kötü bir sezon geçirdik" "Kampta herşey pozitif" MİLLİ TAKIM 18:00 Mircea Lucescu ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek (Riva)  A Milliler, İran ile oynanacak hazırlık maçının son çalışmasını yapacak İRAN MİLLİ TAKIMI 17:00

27 Mayıs 2018 13:00

(Özel) Yunus Mallı: \"Kötü bir sezon geçirdik\"
\"Kampta herşey pozitif\"

MİLLİ TAKIM
18:00 Mircea Lucescu ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek (Riva) 
A Milliler, İran ile oynanacak hazırlık maçının son çalışmasını yapacak

İRAN MİLLİ TAKIMI
17:00 İran Milli Takım Teknik Direktörü Carlos Queiroz ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek (Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri) 
17:30 Hazırlıklar tamamlanacak

BURSASPOR
12:00 Bursaspor Olağan Genel Kurulunun ikinci gününde başkan belli olacak

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ 
-Yarı Final-
18:15 Tofaş - Anadolu Efes

TFF 2\'NCİ LİG PLAY OFF FİNALİ
21:30 Sakaryaspor - Afjet Afyonspor (MERSİN)

VOLEYBOL
-Altın Avrupa Ligi-
19:00 Slovenya - Türkiye

ESKRİM
Uluslararası Eskrim Federasyonu\'nun (FIE) 2018 yılı müsabaka takviminde yer alan Uluslararası Satellite Eskrim Turnuvası, kadınlar kılıç kategorisinde gerçekleştirilecek. 
 

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