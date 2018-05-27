27 Mayıs Pazar DHA Spor Gündemi

(Özel) Yunus Mallı: \"Kötü bir sezon geçirdik\"

\"Kampta herşey pozitif\"

MİLLİ TAKIM

18:00 Mircea Lucescu ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek (Riva)

A Milliler, İran ile oynanacak hazırlık maçının son çalışmasını yapacak

İRAN MİLLİ TAKIMI

17:00 İran Milli Takım Teknik Direktörü Carlos Queiroz ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek (Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri)

17:30 Hazırlıklar tamamlanacak

BURSASPOR

12:00 Bursaspor Olağan Genel Kurulunun ikinci gününde başkan belli olacak

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ

-Yarı Final-

18:15 Tofaş - Anadolu Efes

TFF 2\'NCİ LİG PLAY OFF FİNALİ

21:30 Sakaryaspor - Afjet Afyonspor (MERSİN)

VOLEYBOL

-Altın Avrupa Ligi-

19:00 Slovenya - Türkiye

ESKRİM

Uluslararası Eskrim Federasyonu\'nun (FIE) 2018 yılı müsabaka takviminde yer alan Uluslararası Satellite Eskrim Turnuvası, kadınlar kılıç kategorisinde gerçekleştirilecek.

