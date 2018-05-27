27 Mayıs Pazar DHA Spor Gündemi

(Özel) Yunus Mallı: \"Kötü bir sezon geçirdik\"
\"Kampta herşey pozitif\"
MİLLİ TAKIM
18:00 Mircea Lucescu ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek (Riva)
A Milliler, İran ile oynanacak hazırlık maçının son çalışmasını yapacak
İRAN MİLLİ TAKIMI
17:00 İran Milli Takım Teknik Direktörü Carlos Queiroz ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek (Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri)
17:30 Hazırlıklar tamamlanacak
BURSASPOR
12:00 Bursaspor Olağan Genel Kurulunun ikinci gününde başkan belli olacak
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
-Yarı Final-
18:15 Tofaş - Anadolu Efes
TFF 2\'NCİ LİG PLAY OFF FİNALİ
21:30 Sakaryaspor - Afjet Afyonspor (MERSİN)
VOLEYBOL
-Altın Avrupa Ligi-
19:00 Slovenya - Türkiye
ESKRİM
Uluslararası Eskrim Federasyonu\'nun (FIE) 2018 yılı müsabaka takviminde yer alan Uluslararası Satellite Eskrim Turnuvası, kadınlar kılıç kategorisinde gerçekleştirilecek.