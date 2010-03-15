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Kültür-Sanat

27 Mart'ta tiyatroya gitmeyen kalmasın

Dünya Tiyatro Günü nedeniyle, Devlet Tiyatroları'nın 30 değişik sahnesinde 27 Mart Cumartesi günü sahnelenecek oyunlar ücretsiz izlenebilecek.

15 Mart 2010 02:00

T24 - Dünya Tiyatro Günü nedeniyle, Devlet Tiyatroları'nın 30 değişik sahnesinde 27 Mart Cumartesi günü sahnelenecek oyunlar ücretsiz izlenebilecek.

Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Don Giovanni ve Uşağı Pulcinela' adlı İtalyan müzikal komediden.

Sanatseverler 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde, Devlet Tiyatroları'nın 30 değişik sahnesinde 30 oyunu ücretsiz izleyebilecek.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, tiyatroseverler ücretsiz biletlerini 14 Mart Pazar günü saat 10.00'dan itibaren Devlet Tiyatroları gişelerinden ya da ilgili Müdürlüklerden temin edebilecek.

Devlet Tiyatrolarının 11 bölgedeki 26 sahnesinde ve 4 yerleşik turne sahnesinde ücretsiz temsil edeceği oyunların programı şöyle:


Ankara

Ankara Devlet Tiyatrosu Küçük Tiyatro'da ''Sokrates'in Son Gecesi''

Şinasi Sahnesi'nde ''Don Giovanni ve Uşağı Pulcinella''

Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde çocuk oyunu ''Keloğlan Keleşoğlan''

Akün Sahnesi'nde müzikal oyun ''Fosforlu Cevriye''

Altındağ Tiyatrosu'nda ''Anam Bacım Avradım''

Oda Tiyatrosu'nda ''Krem Karamel''

İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi'nde ''Islıkçı''.


İsranbul

İstanbul Devlet Tiyatrosu Cevahir Salon 1'de ''Herkes Sihirbaz Olacak''

Cevahir Salon 2'de ''Temiz Ev'', Üsküdar Tekel Sahnesi'nde ''Annemin Cesareti''

Üsküdar Stüdyo Sahne'de ''Külbellek''

Küçük Sahne'de ''Ful Yaprakları''

Cennet Kültür Sanat Sahnesi'nde ''Lozan''

Beykoz Feridun Karakaya Sahnesi'nde ''Kuzguncuk Türküsü''

Zeytinburnu Sahnesi'nde ''Profesyonel''.


İzmir

İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Melek Ökte Sahnesi'nde ''Yoksun''

Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde ''Şerefine İnsanoğlu''.


Diğer İller

Bursa Devlet Tiyatrosu AVP Sahnesi'nde ''Bu Dizi Başka Dizi'' ,

Oda Tiyatrosu'nda ''Başbelası''.

Trabzon Devlet Tiyatrosu Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde ''Televizyon Cumhuriyeti''.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Orhan Asena Sahnesi'nde ''Ölümü Yaşamak''.

Antalya Devlet Tiyatrosu Haşim İşcan Kültür Merkezi Sahnesi'nde ''El Kapısında''.

Erzurum Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde ''Kocasını Pişiren Kadın''.

Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde ''Bayazıt''.

Sivas Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde ''Duvarların Ötesi''.

Van Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde ''Masanın Altında''.

Gaziantep Devlet Tiyatrosu Onat Kutlar Tiyatro Sahnesi'nde ''Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü''.

Malatya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde ''Sinek Kadar Kocam Olsun Başımda Bulunsun''.

Çorum Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde ''Tek Kişilik Şehir''.

Zonguldak Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde ''Kahramanlar Öldü Mü?''.



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