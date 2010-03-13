27 Mart'ta tiyatrolar ücretsiz

T24 - Devlet Tiyatroları, 27 Mart’ta kutlanan Dünya Tiyatro Günü nedeniyle, 30 değişik oyunu ücretsiz olarak sahneleyecek.



Sanatseverler, ücretsiz biletlerini 14 Mart Pazar günü saat 10.00’dan itibaren Devlet Tiyatroları gişelerinden ya da ilgili Müdürlüklerden temin edebilecek. Devlet Tiyatroları’nın 11 bölgedeki 26 sahnesinde ve 4 turne sahnesinde ücretsiz temsil edeceği oyunların programına göre,

Ankara Devlet Tiyatrosu; Küçük Tiyatro’da, Stefan Tsanev’in yazdığı İsmail Bekir Ağlagül’ün çevirdiği, Metin Belgin’in yönettiği “Sokrates’in Son Gecesi”; Şinasi Sahnesi’nde, Angelo Savelli’nin yazıp yönettiği “Don Giovanni Ve Uşağı Pulcinella”; Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde, Ulviye Karaca’nın yazıp yönettiği çocuk oyunu “Keloğlan-Keleşoğlan”; Akün Sahnesi’nde, Suat Derviş’in yazdığı, Gülriz Sururi’nin oyunlaştırıp yönettiği müzikal oyun “Fosforlu Cevriye”; Altındağ Tiyatrosu’nda, İnanç Yılan’ın yazdığı, Cem Emüler’in yönettiği “Anam Bacım Avradım”; Oda Tiyatrosu’nda, Zeynep Kaçar’ın yazdığı, Ünsal Coşar’ın yönettiği “Krem Karamel”; İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi’nde, Çetin Altan’ın yazdığı, Yunus Emre Bozdoğan’ın yönettiği “Islıkçı” adlı oyun sahnelenecek.



İstanbul Devlet Tiyatrosu; Cevahir Salon 1’de, Kubilay Tuncer’in yazıp yönettiği “Herkes Sihirbaz Olacak”; Cevahir Salon 2’de; Sarah Ruhl’un yazdığı, Z.İrem Aydın’ın çevirdiği, Kubilay Karslıoğlu’nun yönettiği “Temiz Ev”; Üsküdar Tekel Sahnesi’nde; Geoge Tabori’nin yazdığı, Nesrin Kazankaya’nın çevirdiği ve yönettiği “Annemin Cesareti”; Üsküdar Stüdyo Sahne’de; Beliz Güçbilmez’in yazdığı, Mahir Günşiray’ın yönettiği “Külbellek”; Küçük Sahne’de; Civan Canova’ nın yazdığı, Turgay Kantürk’ ün yönettiği “Ful Yaprakları”; Cennet Kültür Sanat Sahnesi’nde: Memet Baydur’un yazdığı, Mahmut Gökgöz’ün yönettiği “Lozan”; Beykoz Feridun Karakaya Sahnesi’nde: Güngör Dilmen’in yazdığı, Cemal Ünlü’nün yönettiği “Kuzguncuk Türküsü”; Zeytinburnu Sahnesi’nde: Duşan Kovaçeviç’in yazdığı, Başar Sabuncu ve Bilge Emin’in çevirdiği, Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği “Profesyonel” adlı oyun sahnelenecek.



İzmir Devlet Tiyatrosu; Konak Melek Ökte Sahnesi’nde: Cuma Boynukara’nın yazdığı, Alev Kerimoğlu’nun yönettiği “Yoksun”; Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi’nde, Toygun Orbay’ın yazdığı, Tayfun Erarslan’ın yönettiği “Şerefine İnsanoğlu” adlı oyun tiyatroseverlerle buluşacak.



Bursa Devlet Tiyatrosu; AVP Sahnesi’nde, İhsan Sanıvar’ın yazdığı, Ali Hürol’un yönettiği “Bu Dizi Başka Dizi”; Oda Tiyatrosu’nda, Sam Bobrick’in yazdığı, Ekin Tuncay Turan’ın çevirdiği, Mustafa Şekercioğlu’nun yönettiği “Başbelası” adlı oyun sahnelenecek.



Trabzon Devlet Tiyatrosu; Atapark Haluk Ongan Sahnesi’nde, Ali Cüneyd Kılıcıoğlu’nun yazdığı, M.Fatih Dokgöz’ün yönettiği “Televizyon Cumhuriyeti”, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu; Orhan Asena Sahnesi’nde, Orhan Asena’nın yazdığı, Tamer Levent’in yönettiği “Ölümü Yaşamak”, Antalya Devlet Tiyatrosu; Haşim İşcan Kültür Merkezi Sahnesi’nde, İvan Sergeyeviç Turgenyev’in yazdığı, Orhan Veli Kanık’ın çevirdiği, M.Sabri Koz’un günümüz Türkçesine çevirdiği, Biymurza Mantaev’in yönettiği “El Kapısında” izleyenlerin karşısında olacak.



Erzurum Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde, Debbie Isitt’in yazdığı, Yasemin Erbulun’un çevirdiği, Gül Ebru Turna’nın yönettiği “Kocasını Pişiren Kadın”, Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde: Jean Racine’in yazdığı, Başar Sabuncu’nun çevirdiği ve uyarladığı, Bengisu Gürbüzer Doğru’nun yönettiği “Bayazıt”, Sivas Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde: Turgut Özakman’ın yazdığı, Doğan Yağcı’nın yönettiği “Duvarların Ötesi”, Van Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde, Roland Topor’un yazdığı, Esen Özman’ın çevirdiği, Yunus Emre Bozdoğan’ın yönettiği “Masanın Altında” adlı oyun sahnelenecek.



Gaziantep Devlet Tiyatrosu; Onat Kutlar Tiyatro Sahnesi’nde; Dario Fo’nun yazdığı, Füsun Demirel’in çevirdiği, Tolga Evren’in yönettiği Van Devlet Tiyatrosu yapımı “Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü”, Malatya Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde, Hatice Meryem’in yazdığı, Funda Mete’nin derlediği ve yönettiği Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı “Sinek Kadar Kocam Olsun Başımda Bulunsun”, Çorum Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde, Behiç Ak’ın yazdığı, Serhat Nalbantoğlu’nun yönettiği Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı “Tek Kişilik Şehir”, Zonguldak Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde, Refik Erduran’ın yazdığı, Tansu Aytar’ın yönettiği “Kahramanlar Öldü Mü?” adlı oyun sahnelenecek.







