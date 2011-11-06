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Yaşam

27 kadının cesedini evinde sakladı

ya'da polis, 27 kadının cesedini mezarlıklardan çıkararak mumyalayıp evinde saklayan bir kişiyi gözaltına aldı.

06 Kasım 2011 02:00

T24 - Rusya'da polis, 27 kadının cesedini mezarlıklardan çıkararak mumyalayıp evinde saklayan bir kişiyi gözaltına aldı.


Ülkenin batısında yer alan Nizhniy Novgorod kentindeki mezarlıklarda hırsızlık olaylarını araştıran polis, 45 yaşındaki bir tarihçiden şüphelendi.


Şüphelinin evinde yapılan aramada 27 kadının mumyalanmış cesetleri bulundu.


Polis, şüphelinin genç kadınların cesetlerini kentin farklı yerlerindeki mezarlıklardan çıkardığını, elbise giydirip süsleyerek evinde sakladığını açıkladı.


Şüphelinin "nebbaşlık" suçlamasıyla mahkeme önüne çıkması bekleniyor.

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