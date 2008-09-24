27. İstanbul Kitap Fuarı'nda 68 kuşağı

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Beylikdüzü'nde 1-9 Kasım arasında düzenlenecek fuara, yaklaşık 550 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılması bekleniyor.



Fuarda, panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk etkinlikleri gibi 250 kültür etkinliğinin yanı sıra fuarın onur yazarı Füruzan'ın yaşamı ve çalışmalarından kesitlerden oluşan bir fotoğraf sergisi de açılacak.



"68 hareketinin" önemli aktivistlerinden yazar ve tarihçi Tarık Ali'nin konuk olacağı fuarda, Ali tarafından 2 Kasım Pazar günü "Avrupa'da 68 Hareketi" konusu işlenecek. Fuarda ayrıca, Amerikalı gazeteci yazar Mark Kurlansky, 1 Kasım Cumartesi günü "68 Hareketi Dünyayı Sarsan Yıl" panelinde okurlarıyla buluşacak.



Fuarın diğer konukları ise Filistinli şairler Moaen Shalabia, Naim Aradiy, Agi Mishol, Hava Pimhas Cohen, Mageed Asakly, S. Fischer Vakfı'nın konuğu olarak Almanya'dan Thomas Brüssig, Thomas Glavinic ve Avusturya'dan Dimitre Dinev, Romanya'dan Nicolae Breban, Aura Christi ve İngiltere'den çocuk kitabı yazarı Ian Beck olacak.



Fuarda, "68 hareketi"nin ruhu ve bugüne yansımaları üzerine etkinlikler düzenlenerek, dönemin edebiyat, sinema, sanat ve kültür hayatına katkıları ele alınacak.

