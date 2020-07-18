Büşra Kayıkçı, 27. İstanbul Caz Festivali'ne seçildi

27. İstanbul Caz Festivali, genç cazcılarını belirledi. Seçilen genç cazcılar arasında yer alan Büşra Kayıkçı, "genç caz kategorisi finalisti olarak seçildim" ifadeleriyle duyurdu.

Daha sonra yaptığı paylaşımla heyecandan 'finalist' yazdığını belirten Kayıkçı, "Aslında genç caz kategorisinde çalmak üzere seçildim. Kazanan diğer arkadaşları da tebrik eder, başarılar dilerim!" dedi.

27. İstanbul Caz Festivali, genç cazcıları, Afroloji, An Quartet, Büşra Kayıkçı, Deli Bakkal, Saynur Eren Duo Project ve Udgang Trio oldu. Seçilen grup ve solo projeler 27. İstanbul Caz Festivali’nin parklarda caz konserlerinde yer alacak.

Seçilen genç cazcılar arasında yer alan Büşra Kayıkçı, haberi sosyal medya hesabından önce, "27. İstanbul Caz festivali genç caz kategorisi finalisti olarak seçildim" ifadeleriyle duyurduktan sonra heyecandan finalist yazdığını belirtti.

Kayıkçı, "Aslında genç caz kategorisinde çalmak üzere seçildim. Kazanan diğer arkadaşları da tebrik eder, başarılar dilerim!" dedi.

Türkiye’de amatör veya yarı profesyonel olarak müzikle ilgilenen genç müzisyen ve toplulukların festival programında yer alabilecekleri bir platform oluşturmayı amaçlayan Genç Caz’ın Seçici Kurulu’nda bu sene müzisyenler Aycan Teztel, Ayşe Tütüncü, Kalben, Selen Gülün, Volkan Öktem ile Cenk Erdoğan, müzik yazarı Feridun Ertaşkan, müzik yazarı ve yapımcı Hülya Tunçağ, gazeteci Yekta Kopan, radyo programcısı Dr. Hakan Rauf Tüfekçi ve İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer yer alıyor.