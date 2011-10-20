-27. İSEDAK Toplantısı sona erdi İSTANBUL (A.A) - 20.10.2011 - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, ''Somali halkına ve hükümetine acılarını hafifletebilmek ve ülke içindeki birlik, bütünlük ve uyumu yeniden sağlayabilmeleri için İslam topluluğu olarak yardım eli uzatmalıyız'' dedi. 27. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari Daimi Komitesi (İSEDAK) toplantısının kapanış oturumunda, Pakistan Heyeti Başkanı karar taslaklarını okudu. Toplantıda, daha sonra üye devletler arasında ekonomik işbirliğine dair anlaşmalar imzalandı. Toplantının kapanış konuşmasını yapan Yılmaz, Türk hükümeti olarak bölge halklarının meşru isteklerinin yerine getirilmesi, huzur ve refahın hakim kılınması suretiyle akan kanın durdurulması ve istikrarsızlığın üstesinden gelinmesini temenni ettiklerini söyledi. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) içinde ticaret konusunda dönüm noktası sayılabilecek bir gelişme kaydedildiğini, Bangladeş'in Menşe Kuralları'nı onaylayan 10. ülke olmasıyla TPS-OIC'in (İİT Üyesi Ülkeler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi) hukuki dayanağını nihayet tamamlandığını belirten Yılmaz, ayrıca Kuveyt'in PRETAS (Katılımcı arasında uygulanacak Tercihli Tarife Düzenlemesi) ve Menşe Kuralları gibi 2 TPS-OIC anlaşmalarını, Mali'nin de İslam Sivil Havacılık Konseyi statüsünü imzalamalarını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Toplantıda tarım, turizm ve ulaştırma sektörleriyle ilgili geniş kapsamlı tartışmaların gerçekleştirildiğini anlatan Yılmaz, bu sektörlerin üye devletlerin ekonomik ve sosyal kalkınması için gerekliliğine inandığını kaydetti. Ulaştırma alanındaki işbirliği çerçeve metninin gelecekte yürütülecek faaliyet ve projelere ışık tutacağını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu: ''Turizm alanındaki işbirliğimiz de gelişmektedir. Ortak mesele ve sorunları tartışmak üzere özel sektör temsilcilerine düzenli olarak bir araya getirecek düzenli bir İSEDAK turizmi platformu oluşturma fikri üzerinde de mutabakata varmış bulunuyoruz. Tarım alanında ise gıda güvenliği çalışma grubunun, bölgemizdeki gıda güvenliği seviyesini artırarak, ileride karşılaşabileceğimiz gıda sorunlarına karşı bölgemizi daha dayanıklı hale getirmek amacıyla tarım alanında bir işbirliği çerçevesi hazırlanması beklenmektedir. Mali işbirliği, kaydedilen gelişmelerin net bir şekilde gözlenebildiği ümit verici alanlardan bir başkasıdır. Üye devletlerin menkul kıymetler borsaları arasında halihazırda gelişmiş düzeydeki işbirliği de 2012 yılının ilk yarısında İslam endeksinin hayata geçirilmesiyle birlikte meyvelerini vermeye başlayacaktır. Yoksulluğun azaltılması konusunda ise ISFD ile SPDA'nın hedeflenen rakamlar ile gerçekleşen harcamaları arasındaki mali açığın kapatılması önümüzde duran en önemli bir sorundur. Bu nedenle fon ve program ile ilgili olarak verdiğimiz taahhütleri yerine getirme konusunda öncelik vermemiz gerekmektedir.'' Yoksulluk konusunda ise Somali'de ortaya çıkan felaketin gözardı edilemeyeceğine dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti: ''Bu kriz, genellikle gözardı edilen medeniyetimize ait değerlerin fark edilmesi ve hayata geçirilmesi açısından oldukça ciddi bir sınav niteliğindedir. Bu kriz aynı zamanda doğal afetler sebebiyle zor durumda olan ülkelere yardım sağlamak amacıyla İslam işbirliği ve dayanışmasının kararlılıkla sürdürülmesinin, bizim temel zorunluluğumuz olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bu sebepten ötürü Somali halkına ve hükümetine acılarını hafifletebilmek ve ülke içindeki birlik, bütünlük ve uyumu yeniden sağlayabilmeleri için İslam topluluğu olarak yardım eli uzatmalıyız.''