27 işçinin öldüğü 3. Havalimanı'nda eylem: İnsanca yaşam istiyoruz!

"400 işçinin öldüğü" iddiasıyla gündeme gelen 3. Havalimanı inşaatında işçiler eylem yaptı. Akpınar kampında toplanan yaklaşık 300 işçi, tek kişilik odaların 2’ye, 2 kişilik odaların 4’e, 4 kişilik odalar ise 6 kişiye çıkarılmasını ve servis koşullarını düzenledikleri eylemle protesto etti. "İnsanca yaşamak istiyoruz" sloganı atan işçiler, kamp amirliğine doğru yürüdü. Jandarma kamp amirliğinin önünü kapattı.

Yaklaşık 300 işçi, “İnsanca yaşamak istiyoruz” sloganları atarak, iş cinayetlerine, hak gasplarına ve çalışma koşullarına karşı kamp amirliğine doğru yürüdü. İstanbul Grand AirPort (İGA) Kamp amiri, işçileri tehdit ederek “Odalarınıza dönün, böyle yaparsanız hepiniz o odalarda tıkış tıkış yaşarsınız” dedi. Jandarma da kamp amirliğinin önünü kapattı. Amirlikten gelen açıklamada; “İGA bünyesinin odalardaki kişi sayısının arttığından haberi yok, lütfen odalarınıza geri dönün” ifadesi kullanıldı.

“Aman siyasete bulaştırmasınlar da”

Protestoda, 3 kişilik bir komite kuruldu. Jandarmanın telsizinden gelen anonsta; “Amirlik ile görüşme sürüyor. Aman siyasete bulaştırmasınlar da” sözleri duyuldu. Ölümüne çalıştıklarını gerekirse ölümüne direneceklerini ifade eden işçiler, kararın bugün akşama kadar geri alınmaması halinde eylemlerine devam edeceklerini belirttiler.