Hükümet 27 ilin emniyet müdürünü değiştirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesine göre merkeze alınan isimler arasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü'yken Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Mutlu Ekizoğlu ile Başbakanlık Koruma Daire Başkanı'ken Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Mehmet Yüksel ve yaklaşık bir ay önce İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Sami Uslu da var. Merkeze alınan isimler arasında Emniyet Genel Müdür yardımcıları Feridun Taşçı, Mustafa Çankal ve İsmail Baş da yer alıyor. Görevden alınan emniyet müdürlerinin yerine, ağırlıklı olarak polis başmüfettişleri arasından atamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayıyla yürürlüğe giren ve Resmi Gazete'nin bugünkü (13 Şubat 2014) sayısında yayımlanan atama kararnamesi aynen şöyle:

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/112

1 – Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Feridun TAŞÇI’nın,

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa ÇANKAL’ın,

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İsmail BAŞ’ın,

Artvin Emniyet Müdürü Hüsrev SALMANER’in,

Balıkesir Emniyet Müdürü Halil KARATAŞ’ın,

Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali OKAN’ın,

Bitlis Emniyet Müdürü Sadedtin AKGÜÇ’ün,

Çanakkale Emniyet Müdürü Osman ZOROĞLU’nun,

Denizli Emniyet Müdürü Zeki BULUT’un,

Edirne Emniyet Müdürü Cemil CEYLAN’ın,

Erzincan Emniyet Müdürü Mustafa ELAMAN’ın,

Iğdır Emniyet Müdürü İbrahim KARADAĞ’ın,

İzmir Emniyet Müdürü Sami USLU’nun,

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Metin AŞIK’ın,

Karabük Emniyet Müdürü Oktay KESKİN’in,

Karaman Emniyet Müdürü Lütfü SÖNMEZ’in,

Kırklareli Emniyet Müdürü Hüseyin AKTAŞ’ın,

Kilis Emniyet Müdürü Mehmet AKPINAR’ın,

Kütahya Emniyet Müdürü Kadir AKBIYIK’ın,

Manisa Emniyet Müdürü Yunus ÇETİN’in,

Mardin Emniyet Müdürü Derviş KARA’nın,

Muş Emniyet Müdürü Muharrem DURMAZ’ın,

Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet YÜKSEL’in,

Ordu Emniyet Müdürü Hakan KIRMACI’nın,

Siirt Emniyet Müdürü Mutlu EKİZOĞLU’nun,

Şanlıurfa Emniyet Müdürü Mehmet LİKOĞLU’nun,

Şırnak Emniyet Müdürü Avni USTA’nın,

Tekirdağ Emniyet Müdürü Ali YILMAZ’ın,

Tokat Emniyet Müdürü Osman BALCI’nın,

Yozgat Emniyet Müdürü Hasan YILMAZ’ın,

başka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmaları,

2 – Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına Merkez Emniyet Müdürü Mustafa GÜLCÜ’nün,

Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına Merkez Emniyet Müdürü Faruk ÜNSAL’ın,

Artvin Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Hamdi SELÇUK’un,

Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Feridun BOZ’un,

Batman Emniyet Müdürlüğüne Merkez Emniyet Müdürü Necati DENİZCİ’nin,

Bitlis Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Saim İŞLEK’in,

Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Yılmaz ÖZDEN’in,

Denizli Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Mevlüt DEMİR’in,

Edirne Emniyet Müdürlüğüne Merkez Emniyet Müdürü Rahmi BAŞTUĞ’un,

Erzincan Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Doğan İNCİ’nin,

Iğdır Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Yüksel BABAL’ın,

İzmir Emniyet Müdürlüğüne Merkez Emniyet Müdürü Celal UZUNKAYA’nın,

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Ümit Yaşar ADALAR’ın,

Karabük Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Serhat TEZSEVER’in,

Karaman Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Mehmet ŞAHNE’nin,

Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Mehmet Emin AKAY’ın,

Kilis Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Candemir ÖZDEMİR’in,

Kütahya Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Mehmet GÜLNAZ’ın,

Manisa Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Erhan ALKAYA’nın,

Mardin Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Mehmet ŞAHİN’in,

Muş Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Faik AKSU’nun,

Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Metin KALAYOĞLU’nun,

Ordu Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi İsmail DALKILIÇ’ın,

Siirt Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Metin ÖZKAN’ın,

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Sıtkı AKGÜL’ün,

Şırnak Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi İsa AYDOĞDU’nun,

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne Merkez Emniyet Müdürü Halil Turan EROL’un,

Tokat Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Fikri YALMAN’ın,

Yozgat Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Saim AKPINAR’ın atanmaları,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi, 3201 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 ncimaddesi gereğince uygun görülmüştür.

3 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.