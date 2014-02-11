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Savcı Zekeriya Öz Bolu'ya atandı, 166 hâkim ve savcının daha yeri değişti!

Savcı Zekeriya Öz, yeni HSYK kararnamesiyle Bolu'ya atandı. Yeni kararname ile 166 savcı ve hâkimin yer değişti

11 Şubat 2014 19:01

Arzu Yıldız /  Ankara

17 Aralık operasyonunun ardından İstanbul Başsavcıvekilliği'nden geçici görevle Bakırköy'e gönderilen Zekeriya Öz, Bolu'ya atandı. Yeni kararname ile 166 savcı ve hâkimin yer değiştirdiği bildirildi.

Atamaların büyük bir bölümünün hakim ve savcıların eş durumu ve sağlık gibi gerekçelerle kendi başvuruları üzerine yapıldığı, ancak başta Zekeriya Öz olmak üzere 17 Aralık sürecinin ardından gündeme gelen isimlerin de kararnameye dahil edildiği öğrenildi.

Kararname çerçevesinde Ankara’da memur suçlarına bakan savcı Veli Dalgalı ve Zafer Ediş, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili oldular. Kazım Arapoğlu ve Muvaffak Meşe’nin İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atandığı kararname ile Selamettin Celep de İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirildi.

Teftiş Kurulu'nun talebi üzerine son anda kararnameye eklendiği konuşulan Zekeriya Öz, atamayla ilgili olarak T24'e yaptığı açıklamada, "bu atamayı bekliyordum, hatta  gecikti bile. Hakkımızda hayırlısı olsun, her yerde görevimizi layıkıyla yaparız" dedi. Savcı Öz ayrıca görev yeri değişikliğine ilişkin yaptığı açıklamada “Görevimi yaptığım için sürülmekten onur duyarım” dedi.

Atamaların büyük bir bölümünün hakim ve savcıların eş durumu ve sağlık gibi gerekçelerle kendi başvuruları üzerine yapıldığı, ancak başta Zekeriya Öz olmak üzere 17 Aralık sürecinin ardından gündeme gelen isimlerin de kararnameye dahil edildiği öğrenildi.

Yeni atamayla Faruk Erşen Yılmaz  İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili olurken, Ramazan Kaya, Ankara Başsavcıvekili oldu. Ankara’da başsavcıvekili sayısı yeni atanan üç kişi ile 11’den 14’e yükseldi.

Ankara’ya Başsavcıvekili olarak atanan Zafer Ediş, 2008’de AKP’ye kapatma davası açan ekip içerisinde de yer almıştı. Ediş, internetten ve gazete küpürlerinden delil toplamasıyla gündeme gelmişti.

 

HSYK Genel Kurulu yine toplanamadı

 

Gündeminde atamalara itirazlar ve HSYK Genel Sekreteri’nin değiştirilmesi de bulunan HSYK Genel Kurulu, 8 üyenin katılmaması nedeniyle bugün de yapılamadı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bugünkü grup toplantısında HSYK Genel Kurulu’nun toplanamamasına tepki göstererek, “Şu anda HSYK’da Genel Kurul toplanamıyor. Çarşamba toplanamadı, başkan olarak Bakan bey davet etti, dün de toplanamadılar. Aynı anda hasta olmuşlar. Kimisi izin, kimisi rapor almak suretiyle adım atıyorlar. Bunlar devleti çalıştırmamanın adımlarıdır. Bu nasıl anlayıştır ya. Hani dürüsttünüz siz, tezgahı bu şekilde çalıştırıyorlar. HSYK’ya siz bunun için mi seçildiniz?” demişti.

Yeni kararname ile görev yeri değişen savcı ve hakimlerin tam listesi şöyle:

 

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