27 Ekim 2016 İngiltere basın özeti

İngiliz gazetelerinin bazılarının birinci sayfasında, NATO kararı çerçevesinde İngiltere'nin Rusya sınırına asker konuşlandıracağı haberi yer alıyor.

The Times gazetesi, NATO'nun Rusya sınırına Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük askeri yığınağını yapmaya hazırlandığına dikkat çekiyor. Gazeteye göre, İngiltere de bu kapsamda, Estonya ve Romanya'daki üslere savaş uçağı, tank ve asker göndermeye hazırlanıyor.

Gazete, "Rusya, bu hafta içerisinde yeni kıtalararası balistik füzesinin ilk görüntülerini yayımlayarak durumun daha da ciddiyet kazanmasına neden oldu... NATO, Şubat ayındaki savunma bakanları toplantısında, Türkiye'nin Karadeniz'in Rus gölüne dönüştüğü yönündeki uyarısının ardından almaya karar verdiği önlemlere son şeklini verecek" diyor.

The Daily Telegraph da konuyla ilgili haberinde, savunma kaynaklarının aktardığına göre, Estonya'ya konuşlandırılacak askerlerin, İngiltere'nin buradaki daha kalıcı askeri varlığının ilk aşamasını oluşturacağını söylüyor. Gazete ayrıca, İngiltere'nin Rusya sınırına askeri güç konuşlandırma kararının, Akdeniz'e doğru ilerleyen Rus filosunun İspanya'da yakıt almaktan vazgeçmesinin hemen ardından açıklandığına da dikkat çekiyor.

İngiliz gazetelerinin gündemine giren bir diğer konu da Fransa'da önümüzdeki yıl yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri. Financial Times (FT), "Fransız solu, halk desteği düşen (Cumhurbaşkanı François) Hollande'a alternatif arıyor" başlıklı haberinde cumhurbaşkanının yeniden aday olma şansının çok düştüğüne işaret ediyor.

FT, bu hafta içerisinde Hollande'ın itiraflarının yer aldığı bir kitabın yayımlanmasının ardından en büyük destekçilerinin bile Fransız liderin ülkeye yönetmek için yetersiz olduğunu düşünmeye başladığını bildiriyor. Gazete, Hollande'ı onaylayanların oranının yüzde 4'e kadar gerilediğine dikkat çekiyor.

FT, "Fransa'da görevdeki bir cumhurbaşkanının yeniden aday olmaması, beşinci cumhuriyet tarihinde hiç görülmemiş bir şey olur. Ancak, bu ihtimal artık düşünülemez olmaktan çıkarken, büyük kutuplaşmaların yaşandığı parti de alternatif aday arayışına başladı. Bununla birlikte, yapılan anketler, olası adayların hiçbirinin ikinci tura geçemeyeceğini gösteriyor" diyor.

The Times gazetesi de, Hollande'ın eski hayat arkadaş ve dört çocuğunun annesi eski cumhurbaşkanı adaylarından Segolene Royal'in adının yeniden adaylık için geçmeye başladığını öne sürüyor.

İngiltere'de gazetelerin bugünkü sayılarında bir çevre haberi de kendine geniş yer buluyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ve Londra Zooloji Topluluğu (ZSL) tarafından yayımlanan Yaşayan Gezegen raporunda, 2020 yılında memeli, kuş, balık, sürüngen ve omurgalı canlı türlerinin popülasyonunun üçte ikisinden fazlasının yok olacağı bildirildi. Bu büyük popülasyon kaybı yalnızca 50 yıl gibi bir süre içerisinde gerçekleşmiş olacak.

Konuyu web sitesinde haberleştiren Independent gazetesi, "Şu anda canlı türlerinin yok olma hızı, normalin üzerinde kabul ediliyor ve Yerküre tarihinde görülen en son beş toplu soy tükenme vakasının bazılarından çok daha yüksek ilerliyor" diyor.

WWF ve ZSL'nin raporu için 3.706 canlı türüne ait veriler incelendi. Independent, bunun, vahşi yaşamın durumuyla ilgili yapılmış en kapsamlı çalışma olarak tanımlandığına dikkat çekiyor.

İncelemede, 1970 ile 2012 yılları arasında söz konusu canlı türlerinin popülasyonunda ortalama yüzde 58'lik bir düşüş görüldüğü ve 2020 yılına gelindiğinde bu oranın yüzde 67'ye ulaşacağı tespit edildi.