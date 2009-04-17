T24 LogoT24 Logo
Gündem

27 DTP'li daha savcılıkta

PKK'yla bağlantıları olduğu iddiasıyla gözaltına alınan DTP'lilerden 27'si daha özel yetkili savcılığa sevk edildi.

17 Nisan 2009 03:00

PKK'nın Türkiye meclisinin çökertilmesi amacıyla başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan DTP'lilerden 27'si daha özel yetkili savcılığa sevk edildi. Böylece gözaltına alınanların tümü savcılığa çıkarılmış oldu.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde, 4 gündür gözaltında bulunan ve aralarında DTP'nin üst düzey yöneticilerinin bulunduğu 53 kişiden 26'sı daha olağanüstü güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesi'ne çıkarıldı. Böylece gözaltına alınanların tümü savcılığa çıkarılmış oldu. 53 kişinin, özel yetkili 5 savcı tarafından sorgulanacakları öğrenildi. Bu kişilerin alınan ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilip edilmeyeceklerine karar verilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24