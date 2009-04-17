27 DTP'li daha savcılıkta

PKK'nın Türkiye meclisinin çökertilmesi amacıyla başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan DTP'lilerden 27'si daha özel yetkili savcılığa sevk edildi. Böylece gözaltına alınanların tümü savcılığa çıkarılmış oldu.



Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde, 4 gündür gözaltında bulunan ve aralarında DTP'nin üst düzey yöneticilerinin bulunduğu 53 kişiden 26'sı daha olağanüstü güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesi'ne çıkarıldı. Böylece gözaltına alınanların tümü savcılığa çıkarılmış oldu. 53 kişinin, özel yetkili 5 savcı tarafından sorgulanacakları öğrenildi. Bu kişilerin alınan ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilip edilmeyeceklerine karar verilecek.

