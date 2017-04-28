T24 LogoT24 Logo
Yaşam

27 dakikalık gecikmenin cezası 17 ay hapis

Denetimli serbestlik bürosu gelip elektronik kelepçeyi aldı

28 Nisan 2017 19:34

Antalya'da, denetimli serbestlikten yararlanarak elektronik kelepçeyle serbest bırakılan hükümlü Recep Bilgin, eve 27 dakika geç gitmenin bedelini tam 17 ay hapis yatarak ödeyecek. 4 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Bilgin, cezasının iptal edilmesini istiyor.

CNNTürk'te yer alan habere göre hükümlü Recep Bilgin, kurallara göre, her gün saat 21.00-07.00 saatleri arasında evde bulunmak zorundaydı. 12 Mart günü yolda kalan babasını almak için yola çıktığı güne kadar, yani 7 ay boyunca bu kuralı hiç ihlal etmedi.

Dilekçesi kabul edilmedi

27 dakikalık gecikme Bilgin'e 17 ay hapis cezası olarak geri döndü. Bilgin'in gecikmeyle ilgili verdiği dilekçe kabul edilmedi. Denetimli serbestlik bürosu gelip elektronik kelepçeyi aldı. 

Simit satarak engelli eşine ve 7 aylık bebeğine bakan Bilgin, Pazartesi günü teslim olacak. Onun ve ailesinin tek isteği, cezanın iptal edilmesi.

ETİKETLER

Antalya17 ayRecep Bilgindenetimli serbestlik27 dakika

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24