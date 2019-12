27 bin saat zekâ testi

Yıllardır Rubik Küpü’nü çözmeye çabalıyordu. Artık delirme noktasına gelmişti ki tam 26 yıl sonra başardı.





45 yaşındaki Graham Parker isimli adam, 1983 yılında aldığı Rubik Küpü'nü hayatının her döneminde yapmaya çalıştı.



Evli ve bir çocuklu adam, küpe öylesine odaklanmıştı ki, kimi zaman oyuncağın başından kalkamadığı gibi Parker'ın uykusuz geceler geçirdiği de oldu.Yaklaşık 27 bin 400 saatini küpü çözmeye ayıran küp fanatiği, nihayet muradına erdi ve küpün sekiz köşesini de aynı renge tamamlayarak hedefine ulaştı.



Evliliğini de etkilemiş



Yıllardır hırs edip üzerinde saatler harcadığı zekâ oyununu çözmeyi başaran adam, "Bunu çözmenin bende yarattığı iç huzuru anlatamam.Beni gerçek anlamda delirtti.Sanki tüm yıllarımı almış gibi."



"Hayatımda öyle zamanlar oldu ki, bu oyunu tamamlayabilmek için hepsinden feragat ettim, hepsini kaçırmak zorunda kaldım.Geceleri düşünmekten uyuyamaz duruma gelmiştim"



"Arkadaşlarım benim adıma çözmek istediklerini söylüyordu.Internet üzerinden küpü çözmenin sırlarını bulmak da kolaydı ancak bunu kendim başarmalıydım"



Kocasının fanatizmi aşmış küp hastalığından epey canı yanmış olan 47 yaşındaki Jean ise, evlilklerinin bile oyunun altında ezildiğini belirtiyor.Kadın, çoğu zaman evliliğinde iki değil de üç kişi olduklarını hissettiğini ve kocasını oyundan ayıramamanın verdiği can sıkıntısını yaşadığını itiraf ediyor.



Yine de her şeye rağmen anlayışlı bir eş olmaya çalıştığını da belirten Jean, "Graham'le tanıştığımda küpe takıntılı olmuş bir adamdı.Her gününü bu oyuna ayırıyordu.Kendimi kimi zaman çok yalnız hissettim.Ama başaracağına da inanıyordum" açıklamasında bulunuyor.



Rubik Küpü nedir?



Dünyanın en sevilen zekâ oyunlarından kabul edilen 'zekâ küpü' veya 'Rubik Küpü', 1974 yılında Macar heykeltraş Emo Rubik tarafından icat edildi. Dünya çapında 300 milyondan fazla satılan oyun, 43 kentilyon farklı çözüm olasılığı ve tek bir çözüm yoluyla bilinen bir oyun.



Hollandalı Erik Akkersdijk, küpü en kısa zamanda (7.08 saniye) çözmeyi başaran kişi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmıştı.