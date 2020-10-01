27 bin liralık yolculuk: Selin Ciğerci Marmaris'e helikopterle gitti

Sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündemine gelen Selin Ciğerci'nin Marmaris'e gitmek için helikopter kiralaması dikkat çekti.

Selin Ciğerci, bir süre önce Bodrum’daki evinde eltisi olarak tanıtarak bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia eden Deniz Akkaya ile tartışma yaşamıştı. Yoğun iş temposu olan Ciğerci, bu konuda hakkında konuşmamaya kararlıyken yeni bir olayla gündem oldu.

Lamborghini Huracan'dan sonra Rolls-Royce marka arabasıyla gündem olan Selin Ciğerci şimdi de helikopter kiraladı.

27 bin TL'ye helikopter kiralayan Ciğerci, Marmaris’e gitti.