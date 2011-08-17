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Yaşam

27 bin kişi Apple'a dava açıyor

Güney Kore'den 27 binden fazla kişi, Apple şirketine dava açıyor.

17 Ağustos 2011 03:00

T24 - Güney Kore'den 27 binden fazla kişi, iPhone kullanıcılarının bulundukları yerle ilgili bilginin toplanmasının özel hayata müdahale olduğu iddiasıyla Apple şirketine dava açıyor.


Avukat Kim Hyeong-seok, Apple'a dava açan 27 bin 612 kişinin her birinin, zararlarının karşılanması için 932 dolar tazminat talebinde bulunduklarını söyledi.


Kim, davanın hedefinde, Apple Inc ve Güney Kore'deki biriminin olduğunu kaydetti.


Apple'ın sözcüsü Steve Park ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.


ABD'de iPhoneların, kullanıcılarının nerede olduklarıyla ilgili bilgiyi bir yıla kadar depoladığının ortaya çıkması, Apple hakkında şikayetler ve eleştirilere neden olmuştu.


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