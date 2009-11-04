27 bin 300 TL cezayla kurtuldu

Boğaziçi Köprüsü’nde dört yıl önce eğlence dönüşünde, önce önündeki otomobile arkadan çarpıp sonra bariyerlere vurarak otomobilindeki 25 yaşındaki Yeliz Telli’nin ölümüne ve iki kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan Başkomiser Ebubekir Temur, 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı.



İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ebubekir Temur gelmedi. Yeliz Telli’nin annesi Nermin Karaman ise duruşmada hazır bulundu.Ebubekir Temur’un avukatı Ümmühan Sertdemir, esas hakkındaki savunmasında, yaralıların şikayetçi olmadıklarını ve hüküm kurulurken sanığın iyi halinin, davranışlarının gözetilerek takdiri indirim sebeplerinin ve lehe yasa hükümlerinin uygulanmasını istediklerini ifade etti. Nermin Karaman ise, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Milliyet gazetesinin haberine göre, mahkeme heyeti, Ebubekir Temur’u taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak suçundan sabit olan eylemine göre asli kusurlu oluşu dikkate alınarak önce 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ebubekir Temur'un duruşmalardaki iyi halini gözönünde bulunduran heyet, cezayı 2,5 yıl hapse indirdi. Ancak eylemin taksirli oluşunu da dikkate alan heyet, hapis cezasını 27 bin 300 lira adli para cezasına çevirdi. Mahkeme heyeti, Yeliz’den kalan ve adli emanette bulunan bir küpe, iki yüzük ve bir camı kırık kol saatinin mirasçılarına iadesine karar verdi.



3.5 ay tutuklu kalmıştı



Kaza, 22 Ocak 2005’te Boğaziçi Köprüsü üstünde meydana gelmişti. İçinde ölen Yeliz Telli, arkadaşı Erman Ayan ile Süleyman Uçar’ın bulunduğu ve sanık Ebubekir Temur’un kullandığı 34 VF 5978 plakalı otomobil, havanın yağışlı olması ve aşırı sürat nedeniyle önde giden Cumhur Başaran’ın kullandığı otomobile çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere vuran otomobilde sağ ön koltukta oturan Süleyman Uçar 25 gün, sağ arka koltukta oturan Erman Ayan ise 90 gün iş ve güçten kalacak şekilde yaralandı.



Sol arkada oturan Yeliz Telli çarpma nedeniyle açılan sol arka kapıdan düşerek ölmüştü. Yaralılar hastaneye kaldırılırlarken Göngören İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amiri Ebubekir Temur ise gözaltına alınmıştı.



Adliyeye sevkedilen Ebubekir Temur, 24 Ocak 2005’te tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ebutemir Temur, 17 Mayıs 2005’te tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.



Ebubekir Temur mahkemedeki savunmasında, "Anadolu yakasında bir yere gitmeye karar verdik. Tam Boğaz Köprüsü’nden geçerken mağdur Erman Ayan, evine gitmek istediğini söyledi. Altunizade Kavşağı'ndan geri dönerken Süleyman Uçar ile Erkan Ayan arasında bir tartışma çıktı. Bu arada birisinin eli bana çarpınca direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Önce bir taksiye sonra da bariyerlere çarptım" demişti.