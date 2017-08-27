27 Ağustos Pazar Spor Gündemi

SÜPER LİG
19:45 Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor
21.45 Akhisar Belediye - Kasımpaşa
21.45 Gençlerbirliği - Fenerbahçe
TFF 1. LİG
19.45 İstanbulspor - Akın Çorap Giresunspor
19.45 Boluspor - Gazişehir Gaziantep
21.45 Adanaspor - Ümraniyespor
21.45 Elazığspor - MKE Ankaragücü
GALATASARAY
- Takım izinli
BEŞİKTAŞ
Beşiktaş, Bursaspor\'u 2-1 mağlup ederek milli araya 7 puanla girdi.
TRABZONSPOR
Trabzonspor, Göztepe maçının ardından şehre döndü.
AVRUPA LİGLERİ
İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya ve İtalya liglerinde maçlar devam ediyor...
16.30 Leipzig - Freiburg (Beşiktaş\'ın rakibi)
22.15 Sporting Braga - Porto (Başakşehir ve Beşiktaş\'ın rakipleri karşılaşıyor)
21.45 Milan - Cagliari (Hakan Çalhanoğlu - van der Wiel)
GÜREŞ
16.00 Serbest Güreş Milli Takımı dönüyor.
VOLEYBOL
18.30 Türkiye-Belçika (Avrupa Voleybol Şampiyonası)