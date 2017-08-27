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Spor

27 Ağustos Pazar Spor Gündemi

SÜPER LİG 19:45 Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor  21

27 Ağustos 2017 12:13

SÜPER LİG
19:45 Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor 
21.45 Akhisar Belediye - Kasımpaşa
21.45 Gençlerbirliği - Fenerbahçe

TFF 1. LİG
19.45 İstanbulspor - Akın Çorap Giresunspor
19.45 Boluspor - Gazişehir Gaziantep
21.45 Adanaspor - Ümraniyespor
21.45 Elazığspor - MKE Ankaragücü

GALATASARAY
- Takım izinli

BEŞİKTAŞ
Beşiktaş, Bursaspor\'u 2-1 mağlup ederek milli araya 7 puanla girdi.

TRABZONSPOR
Trabzonspor, Göztepe maçının ardından şehre döndü.

AVRUPA LİGLERİ
İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya ve İtalya liglerinde maçlar devam ediyor...
16.30 Leipzig - Freiburg (Beşiktaş\'ın rakibi)
22.15 Sporting Braga - Porto (Başakşehir ve Beşiktaş\'ın rakipleri karşılaşıyor)
21.45 Milan - Cagliari (Hakan Çalhanoğlu - van der Wiel)

GÜREŞ
16.00 Serbest Güreş Milli Takımı dönüyor.

VOLEYBOL
18.30 Türkiye-Belçika (Avrupa Voleybol Şampiyonası)

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