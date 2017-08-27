27 Ağustos Pazar Spor Gündemi

SÜPER LİG

19:45 Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor

21.45 Akhisar Belediye - Kasımpaşa

21.45 Gençlerbirliği - Fenerbahçe

TFF 1. LİG

19.45 İstanbulspor - Akın Çorap Giresunspor

19.45 Boluspor - Gazişehir Gaziantep

21.45 Adanaspor - Ümraniyespor

21.45 Elazığspor - MKE Ankaragücü

GALATASARAY

- Takım izinli

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Bursaspor\'u 2-1 mağlup ederek milli araya 7 puanla girdi.

TRABZONSPOR

Trabzonspor, Göztepe maçının ardından şehre döndü.

AVRUPA LİGLERİ

İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya ve İtalya liglerinde maçlar devam ediyor...

16.30 Leipzig - Freiburg (Beşiktaş\'ın rakibi)

22.15 Sporting Braga - Porto (Başakşehir ve Beşiktaş\'ın rakipleri karşılaşıyor)

21.45 Milan - Cagliari (Hakan Çalhanoğlu - van der Wiel)

GÜREŞ

16.00 Serbest Güreş Milli Takımı dönüyor.

VOLEYBOL

18.30 Türkiye-Belçika (Avrupa Voleybol Şampiyonası)