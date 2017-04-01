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Dünya

262 Türk diplomat ve askeri personelden Almanya'ya iltica başvurusu

Henüz söz konusu başvuruların hiç birinin sonuçlanmadığı kaydedildi

01 Nisan 2017 18:54

Der Spiegel dergisinin haberine göre, Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan diplomat ve askeri personel sayısı arttı. Haberde halihazırda Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'ne yapılan 262 başvuru bulunduğu belirtildi. Ancak henüz söz konusu başvuruların hiç birinin sonuçlanmadığı kaydedildi.

Der Spiegel'in haberine göre önümüzdeki dönemde Türkiye'den yapılan iltica başvurularının kabul edilme oranında artış olması mümkün. Haberde, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı değerlendirme doğrultusunda Türkiye ile ilgili uygulamalarda güncellemeye gittiği belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu değerlendirmesinde, "Gülen hareketiyle bağlantısı bulunduğu düşünülen kişilere yönelik sistematik bir biçimde kovuşturma yürütüldüğü yönünde açık kanıtlar bulunduğu" ifade edildi. Bakanlık Türkiye'de terör suçu gerekçesiyle açılan davalarda da çok büyük artış görüldüğüne dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Türk hükümeti 15 Temmuz darbe girişiminden ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Gülen yapılanmasının lideri Fethullah Gülen'i sorumlu tutuyor. Gülen ise hakkındaki suçlamaları geri çeviriyor.

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