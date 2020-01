26.03.2015 - Alman basınından özetler

Uçağın kara kutularından biri bulundu. İlk incelemeleri yapan Fransız havacılık soruşturma dairesi, seslerin duyulduğunu, ancak henüz uçağın düşüş sebebine ilişkin hiçbir açıklama yapılamayacağını bildirdi. Havacılık uzmanları Germanwings uçağının düşüş sürecinde pilotların müdahale edebilecek durumda olmadığından yola çıkıyor. Fransız yetkililer kaza yerinde 600 kişinin çalıştığını, cesetlerin kimlik tespitinin ise öncelik taşıdığını açıkladılar. Kazaya ilişkin olarak Thüringer Allgemeine gazetesinde şu satırlar dikkat çekiyor:

“Alpler'deki trajedi, teknolojinin de iflas edebileceğini acımasız bir biçimde belleğimize kazıdı. Hem de merhametsiz ve dolaysız bir biçimde! Çünkü bu defaki kaza dünyanın herhangi bir köşesinde meydana gelmedi. Çünkü bu kaza aralarında bizimkilerin de olabileceği aileleri vurdu. Birçoğumuz çocuklarımızı seyahatlere yolluyoruz. Ancak hiç kimse Düsseldorf Havalimanı'ndaki acıyı tasavvur etmek zorunda kalmak istemiyor.”

Stuttgarter Zeitung'un yorumuna geçiyoruz:

“Aralarında öğrenci değişimi programı çerçevesinde ülkelerine geri dönmekte olan Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinden 16 lise öğrencisi ile öğretmenlerinin de bulunduğu Airbus’ın içinde bulunan 150 kişinin ölümüyle ilgili elimize geçen her haber, her bilgi kırıntısı, zihinlerdeki soruların daha da büyümesine yol açıyor ve acımızı daha da derinleştiriyor. Onlar ölüme doğru ilerlerken, Baden-Württemberg eyaletindeki lise öğrencileri mezuniyet sınavlarını bitirmenin sevincini yaşıyor, eyaletteki halk güneşli, açık bir havanın tadını çıkartıyordu. Birdenbire eş zamanlı olarak yaşam ile ölüm gözümüzün önüne geliveriyor. 24 Mart 2015 Alman havacılık tarihine kara bir gün olarak geçecek. Kazanın sebeplerini ortaya çıkartmak uzmanların görevi. Ancak 4U9525 sefer sayılı uçuş her şeyden evvel derin bir acı ile anılacak.”

Rhein-Neckar-Zeitung adlı gazeteden seçtiğimiz yorumda ise şu satırları okuyoruz:

“Kazanın meydana gelişi konusunda şimdiye kadar sadece terörist bir saldırı olasılık dışında bırakıldı. Onun dışındaki her türlü hipotez araştırmaya açık. Ne var ki geride kalan kurban yakınlarının acısı açısından spekülasyonlarda bulunmak yakışık almıyor. Şimdi bizim yapmamız gereken sadece onların acısını paylaşmaktır. Düşen uçağın bir kara kutusu bulundu. Belki kara kutudaki bilgilerin çözülmesiyle uçağın düşme sebebi daha hızlı bir biçimde aydınlatılacaktır. Ve buradan elde edilecek bilgilerle dünya -tamamen olmasa bile- biraz daha güvenli bir konuma gelecektir.”

Westfalenpost gazetesi ise bu son kazanın uçak yolculuklarına olası olumsuz yansımalarına değiniyor:

“Kaza dolayısıyla tam da Paskalya tatili öncesinde çok sayıda tatilci ‘Acaba uçak hâlâ güvenli bir ulaşım aracı mı, rezervasyon yapılan seyahate çıkmak akılcı mı’ sorularını yöneltiyor. Bu noktada insanların acilen aydınlatılması zaruri ve önemli. Zira gerçekten de bu kaza korkunç bir münferit olay. Bu noktaya özellikle işaret etmek hem doğru hem de önemli!”