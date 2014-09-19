260 bin öğrenciye yurt çıkmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, bakanlık bünyesindeki yurtlarda barınmak için kendilerine gelen başvuru sayısının 400 bin olduğunu, Başvuru yapanların, beyan ettikleri bilgilerinin 11 ayrı kurum tarafından kontrol edilmesi sonucunda öncelik sırasına göre yerleştirme hakkı elde ettiklerini kaydetti.

Kılıç. ''Bu sene itibari ile 125 bin öğrenciyi yurtlarımıza yerleştirdik. Bu ay sonu itibarıyla hepsini yerleştirmiş olacağız. Çünkü aralarında dikey geçiş yapanlar var, onlar da geçtiği zaman 125 bin öğrenci olacak. Biz bu 385 bin kardeşimizden ilk kesin kayıt hakkı verdiğimiz 100 bin kardeşimize ‘Siz yurt hakkını elde ettiniz’ diye internetten de duyurduk” dedi.

‘Yurt kapasitelerini artırıyoruz'

TRT'de katıldığı bir programda, AKP iktidarı iş başına gelene kadar bakanlık bünyesindeki yurtlarda barınma kapasitesinin 180 bin dolayında olduğunu ifade eden Bakan Çağatay Kılıç, 2013 yılında bu sayının 290 bine ulaştığını anlattı. Kılıç şöyle konuştu;

''Bu sene yurtlarımızda barınmak için yeni başvuran öğrenci sayımız 440 bin. Ancak bunun 385 bini geçerli başvuru. Başvuru yapan kardeşlerimizin, beyan ettikleri bilgileri 11 kurumumuzdan kontrol edilmesi sonucunda; öncelik sırasına göre yerleştirme haklarını hayata geçirdik.

Bu sene itibari ile 125 bin öğrenciyi yurtlarımıza yerleştirdik. Bu ay sonu itibarıyla hepsini yerleştirmiş olacağız. Çünkü aralarında dikey geçiş yapanlar var, onlar da geçtiği zaman 125 bin öğrenci olacak. Biz bu 385 bin kardeşimizden ilk kesin kayıt hakkı verdiğimiz 100 bin kardeşimize ‘Siz yurt hakkını elde ettiniz’ diye internetten de duyurduk.”

Ayda 220 TL beslenme yardımı, ücretsiz internet

Bakan Çağatay Kılıç, yurtlarda kalan öğrencilere ayda 220 TL beslenme yardımı yapıldığını, internetin ise ücretsiz sağlandığını da söyledi.

Çağatay Kılıç, yurtlarda kalan öğrenciler için tasarladıkları projeleri ise şöyle anlattı;

“Bizim geçen sene dil kurslarımız, müzik ve tasarım gibi kurslarımız vardı. 20 binin üzerinde kardeşimiz bu kurslara katıldı. Benim bu sene ile alakalı düşündüğüm başka bir unsur da var; kariyer günleri düzenlemek istiyorum. Bu konuda verebileceğimiz destekler, farklı sivil toplum örgütlerinin çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme çalışmaları olabilir, sosyal faaliyetler, sosyal projeler, sportif faaliyetleri olabilir. Gençlerimizin yaşlılarımızla buluşmasıyla ilgili tasarladığımız bir çalışma da var. Kariyerleri ile ilgili verebileceğimiz destek noktasında da 'onlara yardımcı olalım' diyorum.”

‘Biraz sabır istiyorum'

Yurtlarda yaşanılabilecek sorunlara da değinen Bakan Çağatay Kılıç, “Genç kardeşlerimiz bizim için çok değerli. Evlerimizde de kimi zaman ufak tefek sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Benim öğrenci arkadaşlarımdan ricam, bu sıkıntıları anında yurt müdürlerine bildirmeleri ve biraz anlayış ve sabır göstermeleri. Biz sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve her gün ‘nasıl daha iyi olabiliriz?’ diye çalışıyoruz” dedi.