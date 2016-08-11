26 yıllık evliliğe 'FETÖ' darbesi; 15 Temmuz'dan sonra boşanmaya karar verdi, 2 milyon lira tazminat istedi

Geçtiğimiz yıl Gülen cemaatine yönelik sürdürülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra tahliye edilen avukat Memduh O.'nun 26 yıllık eşi S.O, 15 Temmuz darbe girişimini gerekçe gösterip boşanma davası açtı. 2 milyon lira tazminat talep eden S.O, “15 Temmuz gecesi halkımıza, ülkemize yapılan hain saldırının neticesinde şehit olan ve yaralanan yüzlerce vatandaşımızın üzüntüsüyle kahrolurken, bu saldırıyı yapan ya da yönlendiren kişilerin, eşimin yargılandığı dava ile irtibatlandırılması beni ikinci kez kahretmiştir. Aile konutu ile büroya tedbir konulmasını, davalı eşimden 2 milyon lira manevi tazminat talep ediyorum” dedi.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Konya’da geçen yıl 'FETÖ' operasyonunda tutuklandıktan 6 ay sonra tahliye edilen avukat Memduh O.’nun noter eşi S.O., darbe girişiminden sonra 26 yıllık eşineboşanma davası açtı. Kadın noter S.O., “15 Temmuz gecesi halkımıza, ülkemize yapılan hain saldırının neticesinde şehit olan ve yaralanan yüzlerce vatandaşımızın üzüntüsüyle kahrolurken, bu saldırıyı yapan ya da yönlendiren kişilerin, eşimin yargılandığı dava ile irtibatlandırılması beni ikinci kez kahretmiştir. Aile konutu ile büroya tedbir konulmasını, davalı eşimden 2 milyon lira manevi tazminat talep ediyorum” dedi.

"Psikolojim bozuldu"

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen yıl mayıs ayında 19 ilde eşzamanlı FETÖ operasyonu düzenlendi. 31’i emniyet mensubu, 74 kişi gözaltına alındı. Memduh O.’nun da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. 6 ay tutuklu kalan Memduh O. tahliye olduktan sonra ortadan kayboldu. S.O.,15 Temmuz darbe girişimden iki hafta sonra 26 yıllık eşine şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. S.O., bu süreçte eşinin psikolojisinin gün geçtikçe bozulduğunu, kendisine ve çocuklarına karşı davranışlarının olumsuz şekilde değiştiğini ifade etti.

"İkinci kez kahroldum"

Eşinin Konya’nın başarılı avukatlarından birisi olduğunu ve çevresinde takdir edilen ve beğenilen bir kişi olduğunu belirten S.O., dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Bu nedenle egosu oldukça yüksek olup yaşadığı bu travmanın yanında uğradığı maddi-manevi zararlar nedeniyle bu durumu kendisine yapılan haksızlık olarak görmüştür. Bu ruh haliyle bana karşı psikolojik baskı, hakaret ve kötü muamelede bulunmaya başlamıştır. Şimdi nerede, kiminle olduğunu bilmiyorum. Evlilik birliğinin atıldığı günden bu yana sahip olduğum altınlar ile birlikte aldığımız aile konutumuza aile konutu şerhi konulmasını ve Konya Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi’ndeki büroya tedbir konulmasını istiyorum. Aynı zamanda uğradığım zararlar nedeniyle lehime 2 milyon lira manevi tazminata hükmedilmesini talep ediyorum.”