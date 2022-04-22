26 yıl hapis cezası almıştı: İntihar eden Emre Yıldır'a çocukluğundan beri cinsel istismarda bulunan Vedat Tarhan tahliye edilmiş

3 yıl önce intihar eden üniversiteli Emre Yıldır’a 9 yaşından itibaren cinsel istismarda bulunduğu davada 26 yıl hapis cezası alan akrabası Vedat Tarhan'ın sessiz sedasız tahliye edildiği ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; mahkemenin 26 yıl hapis cezası kararına sanık avukatları itiraz etti. İtiraz incelemesini İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi ele aldı. İtiraz incelemesini geçen yıl mart ayında tamamlayan Daire, yerel mahkeme kararının yerinde olduğunu hükmetti. Karar bu kez, yapılan itiraz sonrası Yargıtay’a taşındı. Dosya Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin önüne geldi. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mustafa Yıldız, 10 Ağustos 2021’de Daire’ye gönderdiği yazıda, sanık avukatlarının temyiz talebinin reddi, İstinaf Mahkemesi kararının da onanması yönünde görüş bildirdi. Ancak dosyaya bakan Daire, İstinaf Mahkemesi’nin kararını bozarak Tarhan’ın tahliye edilmesine karar verdi. 8 Mart 2022’de tahliye yazısı Tarhan’ın tutuklu bulunduğu Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi ve Tarhan tahliye edildi.

Tahliye edildi

Yıldır ailesinin avukatı Merve Uçanok, bozma ile birlikte Vedat Tarhan’a tahliye kararı verilmesini “Tüyler ürperten bir karar” sözleri ile yorumlayarak “Emre Yıldır, çocuk yaştan itibaren yaşadıklarına daha fazla dayanamayarak intihar etti. Yerel mahkeme yerinde bir karar vermişti. Bu karar istinaf aşamasından da geçti. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı da ‘onama’ talepli bir tebliğname hazırladı. Her şey yolunda gidiyor derken bir de duyduk ki sanık tahliye olmuş. Hemen Daire ile temasa geçtik. Bozma kararı henüz sisteme yüklenmemiş. Ancak cezaevine giden yazıyı aldık” dedi.

Ne olmuştu?

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, 9 yaşından 18 yaşına kadar akrabası Vedat Tarhan’ın cinsel istismarına uğrayan Ahmet Emre Yıldır, 29 Nisan 2019'da, 15’inci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak, yaşamına son verdi. İntihar etmeden 1 ay önce ailesine, 2002- 2003 yıllarında evlerinde kalan Vedat Tarhan’ın 2011 yılına kadar kendisine cinsel istismarda bulunduğunu açıklayan Yıldır'ın, sanık ile yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmeye ait ses kaydıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu, ancak dilekçenin intihardan sonra işleme koyulduğu ortaya çıktı.

Ahmet Emre Yıldır'ın intiharından sonra gözaltına alınan ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" gerekçesiyle tutuklanan Vedat Tarhan, 3 ay sonra görülen ilk duruşmada tahliye edildi. Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Vedat Tarhan, geçen yıl 19 Ağustos’ta Çanakkale’de yakalanıp, tutuklandı. Edirne 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen duruşmada savcı, Tarhan’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

2020'de Edirne 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 10’uncu duruşmaya tutuklu sanık Vedat Tarhan, cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Ahmet Emre Yıldır'ın anne ve ablaları ile Tekirdağ Kadın Meclisi üyelerinin katıldığı duruşma basına ve izleyicilere kapalı gerçekleşti. Vedat Tarhan, "Ben suçsuzum, Allah katında da içim rahat." diyerek kendisini savundu.

Mahkeme, "çocuğun nitelikli istismarı" suçundan Vedat Tarhan’ı herhangi bir indirime gitmeden 26 yıl hapis cezası verdi.