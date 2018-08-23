26. Yasama Dönemi'nde toplam 12 bin 903'ü yanıtlanmamıştı; işte yeni sistemin önündeki önemli sınav

TBMM’de 27. Yasama Dönemi'yle uygulamasına geçilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 'gensoru’ ve ‘sözlü soru önergesi’ uygulamasına son verilmesi muhalefet milletvekillerini yazılı soru önergesine yönlendirdi. Meclis’in yemin töreni dışında açık olduğu 12-25 Temmuz günleri arasında muhalefet milletvekilleri 405 yazılı soru önergesi verdi.

Önerge sayısının giderek atması beklenirken konunun muhataplarının bu konudaki sınavı merak ediliyor. TBMM’nin, İsmail Kahraman başkanlığındaki 26. Yasama Dönemi'ne bakıldığında hükümetin önergeler konusunda iyi bir sınav vermediği görülüyor.

Resmi verilere göre, 26. Yasama döneminde 02.05.2018 tarihi itibariyle Meclis Başkanlığına verilen 30.496 adet yazılı soru önergeden işleme alınan 27 bin 567 adetinden 12 bin 903’üne yanıt verilmedi.

Süresi içinde cevaplandırılan önerge sayısı ise 2 bin 920. 9 bin 476 önergeye de süresi geçtikten sonra cevap verilmiş. Anayasa gereği yazılı soru önergelerinin yanıtlarının 15 gün içinde verilmesi gerekiyor.

12-25 Temmuz arasında muhalefet milletvekillerinin verdiği 405 yazılı soru önergesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay oldu. Oktay’ı Sağlık Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı izliyor.

Neler sordular?

-Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet vakalarına ve önleyici tedbirlere ilişkin

-2017 yılında ve 2018 yılının ilk altı ayında tespit edilen on sekiz yaş altı çocuk gebeliklerine ilişkin

-Kırıkkale Keskin Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Alaattin Çakıcı hakkında tanzim olunan sağlık raporunun içeriğine ilişkin

-Ağrı Dağı 9. Bölüğünde bir askerin diğer askerler tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin

-Elektrik faturalarındaki dağıtım bedeline ilişkin

-Mardin'in Midyat ilçesine bağlı bazı köylerdeki çevre ve sağlık sorunlarına ilişkin

-Kadına ve erkeğe karşı şiddet vakaları ile bunlara dair yargılamalarda uygulanan indirim sebeplerine ilişkin

-Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan bir gazetecinin iddialarına ilişkin

-2015 yılından bu yana Cumhurbaşkanına hakaret suçu nedeniyle hakkında adli işlem yapılan kişi sayısına ilişkin

-Ülkemizde faaliyet gösteren Suriye sermayeli firma sayısı ile yabancı sermayeli işyerlerinde çalışan yabancı uyruklulara ilişkin

-Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin sonuçlarına ilişkin

-Milli Kütüphane Kuruluş Kanunu'nun yürürlükten kaldırılmasına ve Milli Kütüphanenin akıbetine ilişkin

-15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Bakanlık bünyesinde ihraç edilen, açığa alınan ve göreve iade edilen personel sayılarına ilişkin

-Öğrencilerin dengeli beslenmesi amacıyla öğle yemeklerinin karşılanmasına yönelik çalışmalara ilişkin

-Bakanlığın ihale, yatırım ve harcamalarının internet üzerinden izlenebilmesine yönelik çalışmalara ilişkin

-Okullarda meydana gelen şiddet olayları ve bu olayların önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin

-Eti Maden İşletmesi Genel Müdürlük binası için ödenen kira tutarı ile yeni hizmet binasının kullanıma gireceği tarihe ilişkin

-703 sayılı KHK ile Diyanet personelinin atama esaslarına yönelik olarak yapılan bir değişikliğe ilişkin