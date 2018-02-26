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Spor

26 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Milanlı Hakan Çalhanoğlu'ndan çok özel Cengiz Ünder açıklamaları! "Cengiz'le ağabey-kardeş gibiyiz" "Hem Cengiz hem de ben İtalya'da çok mutluyuz" "Cengiz çok hızlı bir oyuncu" "Rodriguez'i Cengiz konusunda uyardım" "Gattuso beni hırpalayarak seviy

26 Şubat 2018 12:41

(ÖZEL) Milanlı Hakan Çalhanoğlu\'ndan çok özel Cengiz Ünder açıklamaları!
\"Cengiz\'le ağabey-kardeş gibiyiz\"
\"Hem Cengiz hem de ben İtalya\'da çok mutluyuz\"
\"Cengiz çok hızlı bir oyuncu\"
\"Rodriguez\'i Cengiz konusunda uyardım\"
\"Gattuso beni hırpalayarak seviyor; O, takımı çok değiştirdi\"

SPOR TOTO SÜPER LİG
20:00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği

GALATASARAY
11.00 Galatasaray Stadyum Müzesi ilk misafirlerini ağırlayacak.
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
18.30 Sarı-kırmızılılar özel uçakla İzmir\'e gittikten sonra karayoluyla Manisa\'ya geçecek.

BEŞİKTAŞ
12.00 Siyah-beyazlılar, derbi galibiyetinin ardından kupa mesaisine başlıyor.

FENERBAHÇE
Dün oynanan derbiyi 3 - 1 kaybeden Sarı-lacivertliler, kupada Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI
20.30 A Milli Erkek Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu\'ndaki dördüncü maçında Letonya ile deplasmanda karşılaşacak.

AVRUPA\'DAN FUTBOL
22:30 Borussia Dortmund - Augsburg (Nuri Şahin - Ömer Toprak)

SPOR TOTO 1. LİG
18:00 Altınordu - Boluspor
18:00 BB Erzurumspor - Adanaspor

ERTELEME MAÇI
14:00 Adana Demirspor - İstanbulspor

TFF 2. LİG
-Grup Beyaz-
13:00 Şanlıurfaspor - SBS İnşaat Kırklarelispor
13:30 Hacettepespor - Bugsaş Spor

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