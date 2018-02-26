26 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Milanlı Hakan Çalhanoğlu\'ndan çok özel Cengiz Ünder açıklamaları!

\"Cengiz\'le ağabey-kardeş gibiyiz\"

\"Hem Cengiz hem de ben İtalya\'da çok mutluyuz\"

\"Cengiz çok hızlı bir oyuncu\"

\"Rodriguez\'i Cengiz konusunda uyardım\"

\"Gattuso beni hırpalayarak seviyor; O, takımı çok değiştirdi\"

SPOR TOTO SÜPER LİG

20:00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği

GALATASARAY

11.00 Galatasaray Stadyum Müzesi ilk misafirlerini ağırlayacak.

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

18.30 Sarı-kırmızılılar özel uçakla İzmir\'e gittikten sonra karayoluyla Manisa\'ya geçecek.

BEŞİKTAŞ

12.00 Siyah-beyazlılar, derbi galibiyetinin ardından kupa mesaisine başlıyor.

FENERBAHÇE

Dün oynanan derbiyi 3 - 1 kaybeden Sarı-lacivertliler, kupada Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI

20.30 A Milli Erkek Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu\'ndaki dördüncü maçında Letonya ile deplasmanda karşılaşacak.

AVRUPA\'DAN FUTBOL

22:30 Borussia Dortmund - Augsburg (Nuri Şahin - Ömer Toprak)

SPOR TOTO 1. LİG

18:00 Altınordu - Boluspor

18:00 BB Erzurumspor - Adanaspor

ERTELEME MAÇI

14:00 Adana Demirspor - İstanbulspor

TFF 2. LİG

-Grup Beyaz-

13:00 Şanlıurfaspor - SBS İnşaat Kırklarelispor

13:30 Hacettepespor - Bugsaş Spor