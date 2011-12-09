26 parmaklı kurtarıcı

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Turuncu-beyaz tekir cinsi bir kedi Daniel... Alışılmışın dışındaki 26 parmağı ile Milwaukee Hayvan Kurtarma Merkezi’nin bağış yağmuruna tutulmasını sağladığı gibi barınağın yeni yer ihtiyacını da giderdi.Normalde kedilerin 18 parmağı olmasına rağmen 26 parmağa sahip olan Daniel’ın, "polidaktili" denen genetik mutasyona bağlı olarak her ayağında ilave 2 parmak bulunuyor.Barınak yetkilileri, 24 Ekim’den bu yana yaklaşık 80 bin dolar bağış topladıklarını, ancak maddi yönden rahat etmek için 23 Aralık’a kadar 120 bin dolar bağış toplamayı umduklarını belirtti. Toplanan paranın 50 bin dolarının, Daniel’ın parmakları için verilen 26 dolarlık bağışlardan elde edildiği kaydedildi.Greendale’deki barınağın sahibi Amy Rowell, başka bir kediyi almak üzere gittiği yerde Daniel’a rastladığını, kedinin patisini uzatarak başına dokunduğunu belirterek, "Çok net bir şekilde ’kurtarılmaya ihtiyacım var. Arkadaşın olmak isterim, lütfen benimli ilgilen’ diyordu. Bunu gözardı etmedik. Herşeyin olmasının bir nedeni olduğuna inanırım. Bu da tam böyle bir durum" dedi.Aslında bakımı için başka bir yere verilmesi gereken Daniel’ı barınakta tutmaya ve barınağın maskotu yapmaya karar verdiklerini anlatan Rowell, kedinin 26 parmağı olmasının koşmasına, oynamasına ve tırmanmasına engel olmadığını belirtti.