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Spor

26 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI 10

26 Mart 2018 12:29

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
10.00 A Milli Takım, Karadağ karşılaşması için Antalya\'dan Podgorica\'ya geçecek.
12.00 Milli Takım, Podgorica\'ya varacak.
19.30 Teknik Direktör Mircea Lucescu ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.
20.00 Milliler, maçın oynanacağı Podgorica Şehir Stadyumu\'nda son idmanını yapacak.

TÜRKİYE\'DE İLK KEZ ÇEVRİMİÇİ \'VAR\' UYGULANACAK
19.00 Hüseyin Göçek\'in yöneteceği Finlandiya-Malta maçıyla Türkiye\'deki bir müsabakada ilk kez online (çevrimiçi) VAR uygulaması yapılacak.

BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah-beyazlılarda hazırlıklar basına kapalı idmanla sürecek.

GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

HAZIRLIK MAÇLARI
21:30 Portekiz - Hollanda (Ricardo Quaresma, Beto, Luis Neto)

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
19:00 Anadolu Efes - Tofaş

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