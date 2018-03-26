26 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

10.00 A Milli Takım, Karadağ karşılaşması için Antalya\'dan Podgorica\'ya geçecek.

12.00 Milli Takım, Podgorica\'ya varacak.

19.30 Teknik Direktör Mircea Lucescu ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

20.00 Milliler, maçın oynanacağı Podgorica Şehir Stadyumu\'nda son idmanını yapacak.

TÜRKİYE\'DE İLK KEZ ÇEVRİMİÇİ \'VAR\' UYGULANACAK

19.00 Hüseyin Göçek\'in yöneteceği Finlandiya-Malta maçıyla Türkiye\'deki bir müsabakada ilk kez online (çevrimiçi) VAR uygulaması yapılacak.

BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah-beyazlılarda hazırlıklar basına kapalı idmanla sürecek.

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

HAZIRLIK MAÇLARI

21:30 Portekiz - Hollanda (Ricardo Quaresma, Beto, Luis Neto)

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ

19:00 Anadolu Efes - Tofaş