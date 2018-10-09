26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası finali öncesinde basın toplantısı düzenlendi

Fenerbahçe Başantrenörü Valerie Garnier: \"Çok kıymetli bir kupa\"

Giorgia Sottana: \"Yeni tasarımıyla kupayı kazanmak güzel olacak\"

Hatay BŞB Başantrenörü Chatzidaki: \"İki takımın da şansı yüzde 50\"

Courtney Lynne Paris: \"Oyuncular olarak çok heyecanlıyız\"

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA) -

26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe ile Hatay Büyükşehir Belediyespor yarın saat 19.00\'da Adana\'da mücadele edecek. Final karşılaşması öncesinde iki takımın başantrenörü ve birer oyuncusu basın toplantısında bir araya geldi.

Adana\'da bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısına Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Koordinatörü (CEO) Ömer Onan\'ın yanı sıra Fenerbahçe Kadın Basketbol Başantrenörü Valerie Garnier, Fenerbahçeli oyuncu Giorgia Sottana, Hatay Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Aikaterini Chatzidaki ile takım kaptanı Courtney Lynne Paris ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan, ligin iki değerli takımının büyük mücadelesine sahne olacak kupa maçında, Cumhurbaşkanlığı kupasının yeni tasarımıyla ilk kez sahibini bulacağını söyledi. Onan, maçın heyecanının Adana\'ya ulaştığını belirterek, \"Bunu bilet satışından da görebiliyoruz. Çok az sayıda bilet kaldı, yarın güzel bir maç olacağına inanıyorum\" dedi.

Başkan Hüseyin Sözlü kupaya ev sahipliği yapmaktan kıvanç duyduklarını belirtti. Vali Demirtaş ise karşılaşmanın barış, dostluk ve kardeşlik geçmesi için gerekli tüm önlemlerini aldıklarını kaydederken, iki takıma başarılar diledi.

VALERIE GARNIER: \"KIYMETLİ BİR KUPA\"

Fenerbahçe Başantrenörü Valerie Garnier, Cumhurbaşkanlığı Kupasının Türk basketbolu için ne kadar kıymetli olduğunu bildiğini belirterek, \"Bu nedenle burada olmaktan çok mutluyum. Umarım iyi bir maç olur. Açıkcası tabii ki kısa sürede hazır olmak mümkün değil. Birçok oyuncumuz bu hafta başında geldi. Geçen yıldan beri takım çekirdeğini tutuyor olmamız bize güven veren nokta. Kısa süren hazırlık dönemimizde geliştirebildiğimiz kadarıyla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız\" dedi.

Garnier, Final Four ile ilgili sorulan bir soruyu ise \"Fenerbahçe\'nin hedeflerinden biri bu sene orada olacağımızı umuyorum\" diye cevapladı.

GIORGIA SOTTANA: \"YENİ TASARIMIYLA KUPAYI KAZANMAK GÜZEL OLACAK\"

Fenerbahçeli oyuncu Giorgia Sottana, iki takım için de zor bir maç olacağını belirtirken, \"Çünkü iki takımda hazır değil. Birkaç gün önce toplandılar ve çok çalışma fırsatı bulamadılar. Ama yeni tasarımıyla çok güzel olmuş bir kupa. Kazanmak çok güzel olacak. Heryerde Fenerbahçe taraftarı olduğunu biliyorum ve yarın onları bizi desteklemek için çağırıyorum\" diye konuştu.

HATAY BŞB BAŞANTRENÖRÜ CHATZİDAKİ: \"İKİ TAKIMIN DA ŞANSI YÜZDE 50\"

Hatay Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Aikaterini Chatzidaki, kupada mücadele etmeyi hak ettiklerini kaydederken, şunları söyledi: \"Biliyoruz ki istenilmeyen şeyler yaşandı ve bizi bu kupa finalini oynamaya getirdi. Ama buna bağlı olarak geçen seneki performansımıza bakınca burada olmayı da hak etmiştik. Yarınki maçla ilgili takımımızın hazır olmadığını söylemeliyim, çünkü daha sezon başındayız. Ama kazanmak için oyuncu karakterime güveniyorum, oyuncularım kazanmak için herşeyi yapacaktır. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Kupanın Adana\'da oynanması bizim için çok iyi oldu. Çünkü Hatay çok yakın. Tahmin ediyorum ki taraftarımız hiç bizim maçımız olmamış gibi yüksek bir destekleme temposuyla bizi desteleyeceğini bekliyorum. Böylece bize enerji verip daha iyi işler yapmamızı sağlayacağına eminim. Bizim için hazır olmak Fenerbahçe kadar kolay olmayacak. Bünkü bizde çok fazla değişiklikler var. Ama bu son birkaç gün içerisinde bu maça hazırlanmak için elimizden gelen herşeyi yaptık. Ama bu öyle bir maç ki sanıyorum iki takımın da yüzde 50 şansı var. Sadece kimin iyi gününde olacağı önemli. Umarım ki biz olacağız.\"

COURTNEY LYNNE PARİS: \"OYUNCULAR OLARAK ÇOK HEYECANLIYIZ\"

Hatay Büyükşehir Belediyespor takım kaptanı Courtney Lynne Paris ise \"Türkiye için kupanın önemini çok iyi biliyoruz. Biz oyuncular olarak çok heyecanlıyız. Kendi açımdan 10 yıl önce Türkiye kariyerime Adana\'da başlamıştım. Adana\'da bir kupa finali oynandığı için de çok mutluyum. İkinci güzel tarafı Hatay\'a yakın olması. Yarın taraftarlarımızın geleceğine inanıyoruz. Koçumuzun da söylediği gibi; bir hafta önce geldim bende takıma. Ama böyle kupalar sezonu da güzelleştirecektir. Önümüzdeki sezonun da çok keyifli eğlenceli geçmesini temenni ediyorum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Valerie Garnier\'in açıklamaları

- Chatzidaki\'nin açıklamaları

- Giorgia Sottana\'nın açıklamaları

- Courtney Lynne Paris\'in açıklamaları

- Ömer Onan\'ın açıklamaları

Haber: Akif ÖZDEMİR - Kamera:Eser PAZARBAŞI / ADANA,(DHA)

(FOTOĞRAFLI)