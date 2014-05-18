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Dünya

26 kadın, rahiplerle evlenebilmek için Papa'ya mektup yazdı

Katolik din adamlarıyla aşk yaşadıklarını öne süren 26 kadın Papa'ya mektup yazarak rahiplerin bekarlık zorunluluğu ilkesini gözden geçirip evlenmelerine izin vermesini istedi

18 Mayıs 2014 18:33

Çoğu İtalyan 26 kadın Papa Francesco’ya gönderdikleri mektupta Katolik din adamlarının evlenmelerinin yasak olmasını hatırlatarak bu tabunun yıkılmasını ve evlenmelerinin engellenmemesi ricasında bulundular.

Hürriye’te yer alan habere göre, Katolik din adamlarına aşık olduklarını ve yaşadıkları ilişkiyi gizli tutmak zorunda kaldıklarını belirten 26 kadının imzasını taşıyan mektupta ayrıca “Bırakın sevdiğimiz din adamları çocuk sahibi olabilsinler çocuklarını kucaklarında taşıyabilsinler. Lütfen bu yasağı gözden geçirin Katolik dünyasında pek çok rahip kadınlarla çekinerek, kiliseden korkarak ilişkiye giriyor. Bu haksızlık” itirazında bulundular. 

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