26 kadın, rahiplerle evlenebilmek için Papa'ya mektup yazdı

Çoğu İtalyan 26 kadın Papa Francesco’ya gönderdikleri mektupta Katolik din adamlarının evlenmelerinin yasak olmasını hatırlatarak bu tabunun yıkılmasını ve evlenmelerinin engellenmemesi ricasında bulundular.

Hürriye’te yer alan habere göre, Katolik din adamlarına aşık olduklarını ve yaşadıkları ilişkiyi gizli tutmak zorunda kaldıklarını belirten 26 kadının imzasını taşıyan mektupta ayrıca “Bırakın sevdiğimiz din adamları çocuk sahibi olabilsinler çocuklarını kucaklarında taşıyabilsinler. Lütfen bu yasağı gözden geçirin Katolik dünyasında pek çok rahip kadınlarla çekinerek, kiliseden korkarak ilişkiye giriyor. Bu haksızlık” itirazında bulundular.