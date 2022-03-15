26. İstanbul Tiyatro Festivali, Işıl Kasapoğlu küratörlüğünde gerçekleşecek

T24 Kültür - Sanat

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali, vakfın 50. yılını kutladığı 2022’de programını yeni bir yapıyla şekillendirmeye başlıyor. Festival programı bu yıldan itibaren, sahne sanatları alanından bir oyuncu, yönetmen, dramaturg veya yazarın artistik yaklaşımını yansıtacak.

Küratöryel bir bakış açısıyla oluşturulacak festival programında ulusal ve uluslararası yapımlar arasından türünün en iyi ve güncel örneklerinin yanı sıra festivale özel yapımlar da yer alacak. Yeni yapısıyla festivalin, farklı yaklaşımlara alan açabilen, dinamik ve yenilikçi bir program sunması hedefleniyor.

26. İstanbul Tiyatro Festivali yazıp yönettiği 100'den fazla oyunla ve kurucusu olduğu topluluklarla Türkiye tiyatrosunun son 40 yılındaki en önemli isimlerinden biri olan Işıl Kasapoğlu’nun küratörlüğünde düzenlenecek.

Kasım 2022'de başlayacak

Işıl Kasapoğlu’nın küratörlüğünde hazırlanan programıyla 26. İstanbul Tiyatro Festivali, Kasım 2022’de tiyatroseverlerle buluşacak.



Kuruluşundan bu yana direktörlüğünü Zehra İpşiroğlu, Dikmen Gürün ve Leman Yılmaz’ın üstlendiği İstanbul Tiyatro Festivali, 2022 yılından itibaren çalışmalarını yeni yapısıyla sürdürecek. Festivalin sanatsal içeriği seçilen küratör tarafından belirlenirken festival operasyonuna dair çalışmalar, İstanbul Tiyatro Festivali Programlama ve Operasyon Yöneticisi Handan Uzal Dündarile Programlama ve Operasyon Koordinatörü Gizem Aktepe tarafından yürütülecek.

Işıl Kasapoğlu kimdir?

Işıl Kasapoğlu, Galatasaray Lisesi’nin ardından Paris Sorbonne Üniversitesi Tiyatro Bölümünde gördüğü eğitimini 1981’de tamamladı. 1982’de Paris’te Theatre à Venir adlı tiyatroyu kurarak birçok oyun yönetti, festivallere katıldı ve turneler düzenledi. İBB Şehir Tiyatroları’nın davetiyle Türkiye’ye gelerek çalışmalarını burada sürdürmeye başladı. Devlet Tiyatroları’nda yönetmen olarak çalıştığı süre boyunca, Türkiye’nin dört bir yanında oyunlar sahneledi. İstanbul’da Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu’nun (1995) kurucularından olan sanatçı, kurucusu olduğu İzmit Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda (1997) ilk oyun olarak Hamlet’i altı saatlik tam versiyonuyla sahneye taşıdı. 2002’de İstanbul’da kendi bağımsız tiyatrosu Semaver Kumpanya’yı kurdu. Kariyeri boyunca sahneye taşıdığı sayısız oyunla birçok ödül kazanan Kasapoğlu, 21. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde, tiyatro tarihimize geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'ne layık görüldü. Kasapoğlu 2020 yılında ise İstanbul Tiyatro Festivali’nin Onur Ödülü’nü aldı.