26 genç kızın ölümü ile bağlantılı 2 kişi gözaltında

İtalyan emniyet birimleri Akdeniz’de cesetleri bulunan 26 genç kadının ölümü ile bağlantılı iki erkeği gözaltına aldı. 22 ve 30 yaşlarındaki söz konusu kişilerin Cuma günü Akdeniz’de kurtarılan ve Pazar günü İtalya’nın Salerno kentine getirilen yüzlerce göçmenin arasında olduğu açıklandı. Diğer göçmenlerin ifadesine göre biri Libya diğeri Mısır asıllı iki kişinin, Akdeniz'de cesetleri bulunan yaşları 14 ile 18 arası değişen 26 genç kadının içinde bulunduğu tekneyi kullandığından şüpheleniyor.

Pazar günü Salerno’ya getirilen AB’nin Sophia adlı donanma misyonunda görevli "Cantabria" adlı bir İspanyol savaş gemisinde 9’u hamile, 20’ye yakını çocuk yaklaşık 375 göçmenin bulunduğu bildirildi. Aynı gemide casnız bedenleri Akdeniz’de toplanan 26 genç kadının cesetlerinin de bulunduğu bildirildi.

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre yetkili savcılık Nijerya asıllı olduğu belirtilen 26 genç kadının dah öncesinde şiddete maruz bırakılarak öldürülüp öldürülmediğini inceliyor. Genç kadınların cesetleri otopsi yapıldıktan sonra Salerno ve civarındaki kasabalarda defnedilecek.

Seawatch'tan Libya sahil güvenliğine suçlama

Diğer taraftan pazartesi günü de Libya açıklarında 140 kişiyi taşıyan bir teknenin batması sonucu biri çocuk olmak üzere 5 Afrikalı göçmen hayatını kaybetti. Göçmenlerin kendilerini kurtaran Libya sahil güvenlik teknesinden atladıkları, atlayanların birkaç metre ötedeki Alman sivil toplum kuruluşu Seawatch'a ait kurtarma botuna ulaşmaya çalıştığı belirtildi.

Seawatch Twitter hesabından yaptığı açıklamada Libya sahil güvenlik yetkililerinin "şiddet dolu ve düşüncesiz" davranışları nedeniyle göçmenlerin hayatını kaybettiklerini belirtti ve 58 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Libya Avrupa'ya ulaşmaya çalışan kaçak göçmenlerin ana hareket noktası konumunda. Kuzey Afrika kıyılarından teknelere binen binlerce kişi Akdeniz üzerinden İtalya'ya ulaşmaya çalışıyor. Ancak pek çoğu yolda yaşamını yitiriyor. Sadece bu ay 2 bin 500 civarında göçmenin boğulmaktan kurtarılarak İtalya'ya getirildiği bildiriliyor.

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DPA/AFP/Reuters/SSB/BD