26. Geleneksel Fransa'yı Boykot Şenlikleri başladı

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3 gün sürecek olan "26. Geleneksel Fransa'yı Boykot Şenlikleri''ne Facebook Üzerinden Start Verildi





Geleneksel Fransız Mallarını Boykot Şenlikleri'nin 26.'sına bu yıl Facebook'da düzenlenen profil resimlerini değiştirme etkinliğiyle start verildi. Toplam 3 gün sürmesi beklenen şenliklerin ilk gününde katılımcılar, Fransız mallarını boykot için çok da uygun bir profil resmi bulamamanın sıkıntısını yaşarlarken, boykot edilecek firmaların kesinleşmiş listesinin henüz yayınlanmamış olması da coşkuya gölge düşüren bir başka etken oldu. Forward mail'in de eski popülerliğinden uzak olması nedeniyle geçmiş yıllara göre oldukça sönük geçen şenliklerin, önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan konserler ve havai fişek gösterileriyle bir nebze olsun renklenmesi bekleniyor.

Sıkıntılı başlangıç



Fransa'nın 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan yasa teklifini Ulusal Meclis'te kabul etmesiyle birlikte Geleneksel Fransız Mallarını Boykot Şenlikleri'nin 26.'sı da resmi olarak başlamış oldu. Facebook'ta profil fotoğraflarının değiştirilmesi ile açılışı yapılan şenlikler, boykotu gösteren standart bir profil resmi üzerinde henüz mutabakat sağlanamamış olması nedeniyle şimdilik beklenenin altında bir seyir izliyor. Sosyal medya uzmanları, Fransa'yı boykot için öne çıkan resimlerin tümünde Fransız bayrağı bulunmasının kullanıcıları "Benim profilimde ne işi var bu bayrağın" şeklinde bir tereddüte ittiğini belirtirken, şu ana kadar en fazla öne çıkan çözüm önerisi ise geleneksel protesto ve yas nesnesi olan siyah kurdelanın bir şekilde bu boykota da uyarlanması yönünde.

Boykot edilecek ürünler henüz netleşmedi



Boykot edilecek Fransız firmalarının listesi üzerinde geçmişte yaşanan kargaşanın bu yıl da devam etmesi ise şenliklerin sönük başlamış olmasının bir diğer nedeni olarak gösteriliyor. Önceki yıllarda birçok yerli firmanın haksız itibar sağlamak amacıyla kendilerine Fransız süsü vererek boykot listesine sızması yüzünden mağduriyet yaşayan kullanıcılar, bu yıl temkinli davranarak 3 gün boyunca tüketmeyecekleri Fransız ürünlerini tespit etmek için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanacak olan resmi listeyi bekliyorlar.

Geçmişteki hatalar tekrarlanmayacak



Aynı şekilde Fransız parlamentosuna yollanacak olan protesto e-mail'i konusuna da Kültür Bakanlığı tarafından el atılmasını bekleyen kullanıcıların ortak temennisi ise 2009 yılında yaşanan sahte Fransızca mektup skandalının bir daha yaşanmaması. Hatırlanacağı üzere, 2009'daki Fransa'yı boykot şenliklerinde Fransız parlamentosuna gönderilen toplu protesto maillerinin önemli bir kısmı Lady Gaga'nın "Bad Romance" adlı şarkısının Flemenkçe çevirisi çıkmış, skandalın patlak vermesinin ardından Fransa Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye nota vermek durumunda kalmıştı.

Sürpriz isimler davetli



Şenliklerin 2. gününde Fransa'nın Cezayir'de ve adı sadece bu şenlikler kapsamında anılan diğer birkaç Afrika ülkesinde işlemiş olduğu suçların anlatıldığı paylaşımların zirveye ulaşmasının yanı sıra, kullanıcıların çok aktif bir cinsel hayatları varmışçasına "french kiss" üzerine girecekleri mizahi iletiler ise bu yıl da boykotun en renkli görüntülerini oluşturacak gibi görünüyor. Ayrıca şenliklere özel davetli olarak çağrılan Melih Gökçek, Egemen Bağış, Rasim Ozan Kütahyalı ve daha birçok sürpriz ismin de sahne alacağı etkinliklerde, katılımcıların coşkusunun en üst seviyeye çıkması beklenmekte.

Fransız rakip beklentisi



Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın şu sıralar bir Fransız ekibiyle eşleşmemiş olması da şenliklere gölge düşüren bir başka önemli etken. Futbol, basketbol gibi göz önünde olan sporların dışında voleybol, hentbol ve sutopu gibi branşlarda Fransız takımlarıya eşleşilmesini dört gözle bekleyen protestocular, şimdilik Fransa'yla en önemli ortak değerlerimizden olan Pascal Nouma ile yetinmek zorunda kaldı. Nouma'nın geleneksel tombala hareketini yaparak 3 ayrı dilde "Bu da Fransız parlamentosuna gitsin" dediği videolar boykotun en fazla öne çıkan sportif aktivitesi olurken, Fransa'yla olan kültürel bağı nedeniyle adı her boykot döneminde gündeme gelen Galatasaray klübünün ilk yarıdaki liderliğinin alınıp Trabzonspor'a verilmesi gerektiği de yine öne çıkan başlıklar arasında.



Toplamda en fazla 3 gün sürecek gösterilerin finalinde ise katılımcıların toplu bir şekilde Fransa Büyükelçiliğine gitmesi ve ardından konsolosluk önünde Fransız arabası yakmalarıyla şenliklere görkemli bir şekilde son verilmesi planlanıyor.