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Dünya

26 Filistinli mahkûm ailelerine kavuştu

Gazze'ye varan 15 Filistinli mahkumu coşkulu bir kalabalık karşıladı

14 Ağustos 2013 10:25

Filistin-İsrail arasındaki barış görüşmeleri öncesi Gazze ve Batı Şeria'ya da mutlu anlar yaşandı. İsrail'in daha önce salıvermeyi kabul ettiği 104 Filistinli mahkûmdan 26'sı serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan mahkumların karşılanacağı Batı Şeria'daki Beytunya ve Gazze'deki Erez geçiş kapılarında hazırlık saatler öncesinden başladı.

Çoğu 20 yıldan uzun süredir hapiste olan mahkûmları geçiş noktasında bekleyen aileler heyecanlıydı.

Dün gece geç saatlerde serbest kalan Filistinlileri taşıyan araçlar Ayalon hapishanesinden ayrılarak Gazze ve Batı Şeria'daki geçiş noktalarına hareket etti.

Gazze'ye varan 15 Filistinli mahkûmu coşkulu bir kalabalık karşıladı.

Batı Şeria'ya gelen 11 Filistinli mahkûmu karşılayanlar arasındaysa Filistin lideri Mahmud Abbas da vardı.

Mahkumların serbest bırakılması büyük sevinç yaratsa da bir çok uzman İsrail'in yeni yerleşimler kurma konusundaki ısrarının 3 yıl önce olduğu gibi barış görüşmelerini yeniden tıkamasından endişe ediyor.

 

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