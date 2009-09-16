26 büyükelçi yeni göreve atandı!

20 büyükelçi merkeze alındı. Bakanlık dışından Prof. Gürsoy Vatikan’a, Dış Ticaret Müsteşarı Kayalar da Kenya’ya gidiyor. Dışişleri Müsteşar Yardımcılığı’na Yaşar Halit Çelik getirildi



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun uzun süredir üzerinde çalıştığı büyükelçiler kararnamesi çerçevesinde, 20 büyükelçi merkeze alınırken, 26 büyükelçi de yeni göreve atandı. Bakanlık dışı iki atama kapsamında, Galatasaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ve Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kenan Gürsoy’un Vatikan’a, Dış Ticaret Müsteşarı Tuncer Kayalar’ın Kenya’ya atamaları yapıldı.



Çelik Müsteşar Yardımcısı



Dışişleri Bakanlığı’nda uzun zamandır beklenen, kısa süre önce bir bölümü kamuoyuna yansıyan büyükelçi atamaları kararı dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Atama kararlarının Dışişleri Bakanlığı’nın ilgili yazısı üzerine Bakanlar Kurulu’nca 2 Eylül 2009’da alındığı bildirildi.

Buna göre, bakanlık mensubu başkonsolos, elçi ve büyükelçilerden 43’ünün görev yerleri değiştirildi. Açık bulunan birinci derece kadrolu Müsteşar Yardımcılığı’na Türkiye’nin Şam Büyükelçisi olan Yaşar Halit Çelik’in atanmasına ilişkin başka bir karar da Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Merkeze alınan isimler: Malezya Büyükelçisi Mustafa Barlas Özener, AB Daimi Temsilcisi Volkan Bozkır, Oman Büyükelçisi Engin Türker, Küba Büyükelçisi Kadriye Şanıvar Olgun, İsveç Büyükelçisi Necip Egüz, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Hakkı Akil, Kırgızistan Büyükelçisi Fatma Serpil Alpman, Finlandiya Büyükelçisi Reha Keskintepe, Avusturya Büyükelçisi İzzet Selim Yenel, Belçika Büyükelçisi Fuat Tanlay, Kore Büyükelçisi Deniz Özmen, Şili Büyükelçisi Osman Umukan, Libya Büyükelçisi Ömür Şölendil, Sudan Büyükelçisi Mehmet Fatih Ceylan, Katar Büyükelçisi Mithat Rende, İsrail Büyükelçisi Namık Tan, Slovenya Büyükelçisi Ayşe Sezgin, Vatikan Büyükelçisi Muammer Doğan Akdur ve Letonya Büyükelçisi Duray Polat.



AB Genel Sekreteri Demiralp, İsviçre’ye



Yeni göreve atanan 26 büyükelçi şunlar:

- Murat Özçelik-Irak

- Ali Yakıtal-İtalya

- Mustafa Oğuz Demiralp-İsviçre

- Mehmet Hayri Erol-Oman

- Zergün Korutürk-İsveç

- Şefik Vural Altay-Birleşik Arap Emirlikleri

- Nejat Akçal-Kırgızistan

- Erdoğan Şerif İşçan-Kore

- İsmail Ethem Tokdemir-Malta

- Basat Öztürk-Afganistan

- Melih Mehmet Akat-Şili

- Erdoğan Kök-Sudan

- Hakkı Emre Yunt-Katar

- Ahmet Oğuz Çelikkol-İsrail

- Mehmet Hasan Gögüş-Yunanistan

- Kadri Ecvet Tezcan-Avusturya

- Nazif Murat Ersavcı-Belçika

- Oğuz Özge-Avustralya

- Ömer Altuğ-Litvanya

- Kenan Gürsoy-Vatikan

- Ayşe Ayhan-Asya Letonya

- İnci Tümay-Küba

- Selim Kuneralp-Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği

- Derya Kanbay-Slovenya

- Ahmet Berki Dibek-Danimarka

- Emine Birgen Keşoğlu-Karadağ

