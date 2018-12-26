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Spor

26 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Ömer Onan: "A Milli Erkek Basketbol Takımı zirveyi hedefliyor" Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın zirveyi hedeflediğini

26 Aralık 2018 11:55

(ÖZEL) Ömer Onan: \"A Milli Erkek Basketbol Takımı zirveyi hedefliyor\"
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, Çin\'de düzenlenecek Dünya Kupası\'na katılma hakkı elde eden A Milli Erkek Basketbol Takımı\'nın zirveyi hedeflediğini söyledi. Onan, Türkiye\'nin 2-3 senede bir üst düzey oyuncu çıkarttığına da dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ
14:00 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Başkan Fikret Orman\'ı ziyaret edecek (Vodafone Park Arena) 
15:00 İmamoğlu ayrıca Beşiktaş\'ın taraftar grubu \'Çarşı\' ile de bir araya gelecek (Beşiktaş) 

GALATASARAY
19:05 Galatasaray 1905 Kültür ve Sanat Derneği etkinliği düzenlenecek (Başkan Mustafa Cengiz\'in doğum günü de kutlanacak (STAT) 

GÜREŞ
11:30 Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Greko-RomenGüreş Takımı Teknik Direktörü Salih Bora, Serbest Güreş Milli Takım Sorumlusu Yakup Topuz, Kadın Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Efraim Kahraman ve şampiyon güreşçiler Rıza Kayaalp ile Yasemin Adar basın mensuplarının karşısına çıkacak. (TSYD Aydın Doğan Salonu)

YÜZME
Türkiye Kulüpler Arası Genç ve Açık Yaş Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası İstanbul\'da devam ediyor

AVRUPA\'DAN FUTBOL
14:30 Frosinone - Milan (Hakan Çalhanoğlu)
18:00 Burnley - Everton (Cenk Tosun)
20:00 Roma - Sassuolo (Cengiz Ünder)

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
16:00 OGM Ormanspor - Samsun Canik Belediye
18:00 Gündoğdu Adana Basketbol - Botaş
18:00 Çukurova Basketbol - Beşiktaş
18:00 İstanbul Üniversitesi - Bellona Kayseri Basketbol
19:00 Galatasaray - Mersin BŞB
20:00 Fenerbahçe - İzmit Belediyespor

AXA SİGORTA KUPAVOLEY
17:30 Fenerbahçe - Jeopark Kula Bld.
17:00 İstanbul BBSK - İnegöl Bld.
 

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