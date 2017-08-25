26 Ağustos'ta toplanacak olan 'Adalet Kurultayı'na ilişkin  'Adalet Kurultayı' kitapçığı yayınlandı

ANKARA (DHA) - 26-29 Ağustos\'ta Çanakkale Kocadere Kamp Alanı\'nda toplanacak olan \'Adalet Kurultayı\'na ilişkin \'Adalet Kurultayı\' kitapçığı yayınlandı. 4 gün sürecek olan \'Adalet Kurultayı\'nda \"Mahkemede adalet, Yaşamda adalet, Seçimde adalet, İnançta adalet, Geçimde adalet, Eğitimde adalet, Devlette adalet, Medyada adalet\" konuları ele alınacak. Yayınlanan \'Adalet Kurultayı\' kitapçığında 12 maddelik uyulması gereken başlıca kurallara da yer verilerek, \"Kamp alanında Atatürk posteri, Türk Bayrağı ile \'Adalet\' yazılı pankart ve dövizler kullanılacaktır. Hiçbir partinin, kurumun veya grubun bayrak, flama veya dövizinin açılmasına izin verilmeyecektir. Bu Kurultayın sloganı Adalet Yürüyüşünde olduğu gibi \'Hak, Hukuk, Adalet\'tir. Bu slogan dışında hiçbir slogan atılmayacaktır\" denildi.

\'Adalet Kurultayı\' 26-29 Ağustos\'ta Çanakkale Kocadere Kamp Alanı\'nda toplanacak. Adalet Kurultayı\'nın detaylı programınına ilişkin \'Adalet Kurultayı\' kitapçığı yayınlandı. Buna göre \'Adalet Kurultayı\'nda, \"Mahkemede adalet, Yaşamda adalet, Seçimde adalet, İnançta adalet, Geçimde adalet, Eğitimde adalet, Devlette adalet, Medyada adalet\" konuları ele alınacak. Çalıştayların da yapılacağı Kurultayda, \"Hafıza sokağı bölümü ile geçmiş dönemlerde haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe uğrayanlar ve katledilenler anılacak. Anıtta isimlerinin yer almasını isteyen katılımcıların da katkısıyla Adalet Anıtı’nı oluşturacak. Adalet Kutusu ile, \'Hikayeni Yaz da Gel\' denilerek, katılımcılardan kendi hikayeleri toplanacak. Beyin fırtınası yaratılarak fikir alışverişinde\" bulunulacağı bildirildi.

\"30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI\'NI COŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ\"

Kurultay\'a ilişkin yapılan açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın da kutlanacağı belirtilerek, \"Çelenk koyma, fener alayı, yürüyüş, panel, toplantı vb. programlarla, tüm il ve ilçe örgütlerimiz aracılığı ile, 30 Ağustos Zafer Bayramının, ruhuna ve anlamına uygun bir şekilde coşkuyla kutlayacağız\" denildi.

12 MADDELİK ADALET KURULTAYI TEMEL KURALLARI

Adalet Kurultayında 12 maddelik uyulması gereken başlıca kuralların şu şekilde olduğu bildirildi:

\"1.Adalet Kurultayı Çanakkale Savaşlarının geçtiği bölgede yapılacaktır. Burada yapacağımız bütün faaliyetlerimiz, Aziz Şehitlerimizin değerli hatıralarına yakışır hassasiyette olmalıdır.

2. Panellerde ve Çalıştaylarda sadece önceden belirlenen konuşmacılara söz verilecektir. Katılımcılar tüm Panelleri ve Çalıştayları izleyebilecektir. İzleyicilerin katkısı panel ve çalıştayları yönetenlerin belirleyeceği ve duyuracağı kurallara uygun şekilde

olabilecektir.

3. Konuşmacılar özgürce kendi düşüncelerini açıklayacaktır. Hiçbir konuşmacı dile getirdiği görüşleri nedeniyle sataşmalara maruz kalmamalıdır.

4. Adalet Kurultayında konuşmaların sınırını genel hukuk ve evrensel düşünce özgürlüğü standartları belirler. Konuşmacılar terörü, şiddeti, suçu övemez, nefret söylemi kullanamaz ırk, etnisite ya da inanca dayalı ayrımcılık yapamaz. İçeriği açıkça suç teşkil eden konuşmalara oturum yöneticileri tarafından müdahale edilecektir.

5. Herhangi bir konuda görüş ve düşüncelerini ifade etmek isteyen katılımcılar alanda bulunan Adalet Kutularına görüş ve düşüncelerini yazılı olarak bırakabilecek bu görüş ve düşünceler daha sonra kitap haline getirilerek yayınlanacaktır.

6. Konaklama alanlarının girişinde emniyet görevlilerince bütün katılımcıların güvenlik kontrolu yapılacak ve arama yapılmadan hiç kimsenin alana girmesine izin verilmeyecektir.

7. Kurultay boyunca güvenliğimizi sağlayan polisimizin, jandarmamızın ve özel güvenlik görevlilerimizin tüm uyarı ve ikazlarına uyulacaktır.

8. Kamp alanında Atatürk posteri, Türk Bayrağı ile \'Adalet\' yazılı pankart ve dövizler kullanılacaktır. Hiçbir partinin, kurumun veya grubun bayrak, flama veya dövizinin açılmasına izin verilmeyecektir.

9. Bu Kurultayın sloganı Adalet Yürüyüşünde olduğu gibi \'Hak, Hukuk, Adalet\'tir. Bu slogan dışında hiçbir slogan atılmayacaktır.

10. Kurultay boyunca çevrenin ve ortak kullanım alanlarının temiz tutulmasına azami dikkat göstermemiz gerekmektedir.

11. Kamp alanının bulunduğu bölgenin SİT alanı ve Milli Park olması nedeniyle yanıcı madde içeren materyaller kullanılmaması, ateş yakılmaması konusunda hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Mümkün olan en yüksek katılım ve başarı sizlerin katkı, özveri ve dayanışmasıyla sağlanacaktır.

12. Kamp alanında konaklamak isteyenlerin kurultay öncesi bulundukları yerlerdeki CHP İl ve İlçe Başkanlıklarına başvurmaları halinde her türlü bilgilendirme ve yönlendirme yapılacaktır.\"



