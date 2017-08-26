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Spor

26 Ağustos Cumartesi Spor Gündemi

SÜPER LİG  19:45 Beşiktaş - Bursaspor 19:45 Yeni Malatyaspor - Antalyaspor   21:45 Göztepe Trabzonspor   21:45 Kayserispor - Osmanlıspor  TFF 1

26 Ağustos 2017 13:12

SÜPER LİG 
19:45 Beşiktaş - Bursaspor
19:45 Yeni Malatyaspor - Antalyaspor  
21:45 Göztepe Trabzonspor  
21:45 Kayserispor - Osmanlıspor 

TFF 1. LİG
19:45 Çaykur Rizespor - BB Erzurumspor  
20:00 Eskişehirspor - Denizlispor  
21:45 Gaziantepspor - Manisaspor  

BEŞİKTAŞ
10.30 Beşiktaş\'ta Divan Kurulu toplantısı Vodafone Park yapılacak. 

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig\'de 2017-2018 sezonu, ilk hafta maçlarıyla başlayacak.


AVRUPA LİGLERİ
16:30Eintracht Frankfurt - Wolfsburg (Yunus Mallı)
19:30 Borussia Dortmund - Hertha Berlin (Nuri Şahin, Ömer Toprak, Emre Mor)
21:15 Levante - Deportivo La Coruna( Emre Çolak)
21:45 Roma - Inter (Cengiz Ünder)
21:15 Girona - Malaga (Cenk Gönen)

BASKETBOL
20:00 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlıklarına devam eden A Milli Erkek Basketbol takımı hazırlık maçında Karadağ ile karşılaşacak.

GÜREŞ
Dünya Güreş Şampiyonası Fransa\'nın başkenti Paris\'te sona erecek.
Şampiyonanın altıncı ve son gününde serbest stil 65, 70, 74 ve 97 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.
Türkiye adına 65 kiloda Mustafa Kaya, 70 kiloda Yakup Gör, 74 kiloda Soner Demirtaş, 97 kiloda da Rıza Yıldırım mindere çıkacak.

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