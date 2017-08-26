26 Ağustos Cumartesi Spor Gündemi

SÜPER LİG

19:45 Beşiktaş - Bursaspor

19:45 Yeni Malatyaspor - Antalyaspor

21:45 Göztepe Trabzonspor

21:45 Kayserispor - Osmanlıspor

TFF 1. LİG

19:45 Çaykur Rizespor - BB Erzurumspor

20:00 Eskişehirspor - Denizlispor

21:45 Gaziantepspor - Manisaspor

BEŞİKTAŞ

10.30 Beşiktaş\'ta Divan Kurulu toplantısı Vodafone Park yapılacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig\'de 2017-2018 sezonu, ilk hafta maçlarıyla başlayacak.



AVRUPA LİGLERİ

16:30Eintracht Frankfurt - Wolfsburg (Yunus Mallı)

19:30 Borussia Dortmund - Hertha Berlin (Nuri Şahin, Ömer Toprak, Emre Mor)

21:15 Levante - Deportivo La Coruna( Emre Çolak)

21:45 Roma - Inter (Cengiz Ünder)

21:15 Girona - Malaga (Cenk Gönen)

BASKETBOL

20:00 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlıklarına devam eden A Milli Erkek Basketbol takımı hazırlık maçında Karadağ ile karşılaşacak.

GÜREŞ

Dünya Güreş Şampiyonası Fransa\'nın başkenti Paris\'te sona erecek.

Şampiyonanın altıncı ve son gününde serbest stil 65, 70, 74 ve 97 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.

Türkiye adına 65 kiloda Mustafa Kaya, 70 kiloda Yakup Gör, 74 kiloda Soner Demirtaş, 97 kiloda da Rıza Yıldırım mindere çıkacak.