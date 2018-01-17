257 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası gerçekleştirildi 

ANKARA, (DHA) - ÇALIŞMA Sosyal ve Güvenlik Bakanlığı, 257 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurasının gerçekleştirildiğini açıkladı.

3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı\'na bildirilen 257 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası, Devlet Personel Başkanlığı\'nda noter huzurunda gerçekleştirildi. Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı.

257 istihdam hakkı sahibinden; 66\'sının öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak; mühendis, öğretmen, hemşire, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara, 108\'inin memur unvanlı kadrolara, 80\'inin hizmetli unvanlı kadrolara, 3 kişinin ise işçi kadrosuna atama teklifleri gerçekleştirildi. Atananların 156\'sı erkek, 101\'i kadındır. Atama teklifleri E- uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşlarının; 25\'i bakanlık ve bağlı kuruluşu, 15\'i üniversite, 3\'ü kamu iktisadi teşebbüsü olmak üzere toplam sayısı 43\' dür. İlgililerin atama teklif sonuçlarına 17/01/2018 tarihi saat 17.00 itibariyle www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabileceği belirtildi.