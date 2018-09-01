254 kişilik iş için 15 bin 723 kişi başvurdu

Sivas'ta, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda çalıştırılmak üzere alınacak 254 daimi işçi için 15 bin 723 kişi başvuru yaptı.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Sivas İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, müdürlüğe bağlı yurtlarda çalıştırılmak üzere 60 güvenlik görevlisi, 152 temizlik görevlisi, 8 bakım onarım personeli, 13 iklimlendirme/kaloriferci, meslek kollarında daimi işçi ile temizlik meslek kolunda 14 engelli işçi ve 7 eski hükümlü işçi olmak üzere toplam 254 daimi işçi alımı için İŞKUR üzerinden ulusal düzeyde 16-27 Ağustos 2018 tarihleri arasında ilana çıkıldığı belirtildi.

Alımı yapılacak 254 işçi için ilan sonucunda 15 bin 723 başvuru olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenlik görevlisi, bakım onarım görevlisi, iklimlendirme/kaloriferci personel aday listeleri 2016 Ortaöğrenim KPPS sonuçlarına göre İŞKUR tarafından belirlenerek il müdürlüğümüze gönderilmiştir. Temizlik görevlisi, eski hükümlü ve engelliler için ise Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğümüzün 17 Ağustos 2018 tarih ve 5534650 sayılı talimatına istinaden tüm illerimiz ile birlikte 3 Eylül 2018 tarihinde saat 10.00'da noter huzurunda yapılacak kura çekimi İl Müdürlüğümüz tarafından 4 Eylül Spor Salonu'nda aynı tarih ve saatte gerçekleştirilecektir".