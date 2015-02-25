25.02.2015 - Alman basınından özetler

Ulm'de yayımlanan Südwest Presse gazetesinin 2022 Dünya Futbol

Şampiyonası’nın kış aylarında yapılmasına yönelik tartışmalara dair yorumu

şöyle:

“2010 yılının aralık ayında, büyük olasılıkla FIFA'da hiç kimse Dünya

Şampiyonası’nın kime verildiğinin farkında değildi. Yaz aylarında 50 derece

sıcaklık, bilmiyorduk! Şeyhlerin inşaatlarında misafir işçilerin köle gibi

çalıştırılmaları, hiç duymadık! Radikal İslamcı terör gruplarına destek, çok da

önemli değil! Ve şimdi de turnuvanın aralık ayında düzenlenecek olması…

Final karşılaşması belki de Noel akşamından bir gün önce oynanacak.

Avrupalı futbolseverlerin ruhunu ayaklar altına alsa da futbol bu karar

yüzünden çökmeyecek. Ancak bu durum, FIFA'nın eski doğu bloğu

ülkelerindeki rejimler gibi hareket ettiğini gösteriyor. Gerçeklere yabancı ve

temsil etmesi gereken insanlardan uzak. Onun yerine hediyeler, iktidar ve

para üzerine kurulmuş ilişkiler. Futbolda devrim yapmanın zamanı geldi.”

Aynı konu Potsdam'da yayımlanan Märkische Allgemeine tarafından şu

yorumla sayfalara taşınıyor:

“‘Dünya Şampiyonası’nı sıcak şarap içerek mi izleyeceğiz?'

tartışmaları

yapılırken unutulan bir şey var: Burada insan haklarını ayaklar altına alan bir

ülkeden söz ediyoruz. Böylesi bir haydut devlette hiçbir şekilde dünya

şampiyonası düzenlenmemeli. Ne yaz ne de kış mevsiminde.”

Yunanistan ile Avrupa Birliği arasında varılan anlaşmanın ardından bu konu

Alman basınında hala yoğun bir biçimde tartışılıyor. İşte Die Welt

gazetesinin Yunanların mantalitesi hakkındaki görüşü:

“Avrupa'nın en istikrarlı ülkesi Yunanistan. En azından hicivciler için, sürekli

yinelenen bir ritüel ile 2009 yılından bu yana her birkaç ayda bir Yunanistan’ın

kendine para bulması hayran olunacak bir istikrar. Atina'da sosyal

demokratlar, teknokratlar, muhafazakarlar ya da sosyalistler, kim iktidarda

olursa olsun hep aynı tavrı sergiliyorlar. Yunan halkının gururuna yönelik

hamasi bir çağrı, alacaklı ülkelerin katı tutumlarına karşı suçlama ve etkili

reformlar yapılacağına dair açık vaatler. Ardından Brüksel ile pazarlıklar ve

bu panavrupai maymun dansının bir sonraki ayağını bekleme… Tsipras,

pazarlıklar sonucu, uyuşturucu satıcısına borcunu ödeyemeyerek birkaç gün

sabretmesi için yalvaran bir bağımlı gibi süre kazandı. Yaşanan bu borç

sirtakisi mütemadiyen kriz içinde olan Avrupa'nın tek büyük istikrarı gibi

görünüyor.”

Avrupa'ya büyük bir mülteci göçünün yaşandığı Kosova ile ilgili

bir yorumu

Dithmarscher Landeszeitung okuyucusuna sunuyor. Yorum şöyle:

“Milyarlarca euro yardım geçtiğimiz senelerde bu yoksul bölgeye aktı ve

görünen o ki hiçbir etki sağlamadan buhar oldu. Oysa Kosova'nın bir büyüme

potansiyeli var. Sahip olduğu linyit kömürünü enerjiye aç ülkelere ihraç

edebilir. Tarım sektörü çok daha fazlasını üretebilir. Ancak Kosova'nın

statüsü belirsizliğini koruduğu ve siyaset ile organize suç örgütlerinin bağları

kırılmadığı sürece bu göç devam edecektir. Her seferinde mültecileri sınır

dışı etmek yerine, işleyen bir sivil toplumun inşası için ciddi bir yardım çok

önemli. Avrupa Birliği bu büyük görevin sorumluluğunu üstlenmeli ve bu

konuda sergilediği tavrı değiştirmelidir.”