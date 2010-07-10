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Yaşam

2500 yıl önce Anadolu insanı

Kayseri Kültepe'de geçen yıl bulunan 2 bin 500 yıllık kafatası, Yeni Zellandalı bilim insanları tarafından yeniden şekillendirildi.

10 Temmuz 2010 03:00

T24 - Kayseri Kültepe'de geçen yıl bulunan 2 bin 500 yıllık kafatası Yeni Zellandalı bilim insanları tarafından yeniden şekillendirildi.

Bir Anadolu köylü kadına ait olduğu belirlenen iskelet, Kültepe antik şehrindeki arkeolojik kazılarda bulundu.

Anadolu Üniversitesi’nin davetiyle Kayseri’ye gelen Yeni Zelanda’daki Otago Üniversitesi profesörü George Dias’ın liderliğindeki ekip, iskeletin kemik ölçümlerini esas alarak matematiksel bir
model oluşturdu.


Sergilenip İstanbul’a gönderilecek

Silikondan yapılan yüze gerçek saç ve yaşlandırılmış gözler eklendi. Ortaya Kayseri’de kalıntıları bulunan kadının gerçek yüzü çıktı. Teknik, ilk olarak bir Mısır mumyasının eksik kafatası yapımında kullanılmıştı. Uzmanlar, öldüğünde 35-50 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının dişlerinin çok düzgün olduğuna dikkat çekti.

Eserin haftasonu Otago Üniversitesi’nde sergilendikten sonra İstanbul’a yollanması bekleniyor.


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