-2500 KİŞİLİK BARIŞ YEMEĞİ GAZİANTEP (A.A) - 22.05.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in de katılımı ile Gaziantep'in Karkamış İlçesine bağlı Akça köyünde düzenlenen barış yemeğinde, Gören ve Danabaş aileleri barıştırıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, barış yemeğinde yaptığı konuşmada, insanların sevincinin ve kederinin paylaşılmasının gerekli olduğunu söyledi. Çelik, şöyle konuştu: ''Yaşanan üzücü bir hadiseden sonra Yeşerti köyünden Gören ve Danabaş aileleri, birbirinin kardeşleri, akrabaları olmamalarına rağmen aralarına kırgınlık girmiştir. Özellikle, Akça köyünde İnal ailesi ve büyüklerin araya girmesiyle birlikte, hamdolsun, bu fitne ve kırgınlık bu barışla ortadan kaldırılacaktır. Ben, Gören ve Danabaş ailelerini ve bu barışa vesile olan İnal ailesini tebrik ediyorum. Gönül kırmak çok kolaydır ama gönül yapmak hiçte kolay değildir.'' Çelik'in yaptığı konuşmanın ardından taraflar barıştırıldı ve sonra da 2 bin 500 kişi için hazırlanan barış yemeği yenildi. Yemekte davetlilere, 39 koyun, 500 kilo bulgur, 500 kilo yeşil fasulye ile hazırlanan fasulye ve etli pilav ikram edildi. İki yıl önce Karkamış İlçesine bağlı Yeşerti köyünde Gören ve Danabaş aileleri arasında tarım arazilerine izinsiz elektrik çekme sorunu yüzünden anlaşmazlık çıkmış, çıkan kavgada Şıh Danabaş (65) hayatını kaybetmişti. Barış yemeğine Çelik'in yanı sıra AK Parti Gaziantep Milletvekili ve adayı Mehmet Sarı, Gaziantep Vali Yardımcısı Mevlüt Kurban, Karkamış Kaymakamı Ferhat Sinanoğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Ahmet Uzer, İlçe Müftüsü Mustafa Genç, AK Parti Gaziantep Milletvekili adayı Ali Şahin, MHP Gaziantep Milletvekili adayı Ali Özdemir, CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ve çok sayıda davetli katıldı.